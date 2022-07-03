نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 للقطاع الخاص والحكومي.. متى عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن إجازة عيد الأضحى لهذا العام، وبهذا الصدد تجد أن دار الإفتاء المصرية قامت بالإعلان عن موعد وقفة عرفة التي ستوافق يوم 8 يوليو وذي الحجة لعام 1443ه‍، وتمثل هذه المناسبة أهمية كبيرة لدى المسلمين نظراً لقيام البعض بمناسك الحج والبعض الآخر يقوم بالسفر إلى أماكن أخرى، لذلك يهتمون بمعرفة عدد أيام الإجازة التي تحددها الوزارة في مصر، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم التفاصيل.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

يزداد البحث في تلك الفترة عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، نظراً لمعرفة موعد صلاة العيد بالإضافة إلى القيام بذبح الأضحية التي تمثل أهمية كبيرة لدى الكثير من المسلمين، وعلى هذا السياق تجد أن أول أيام العيد سوف يوافق يوم 9 يوليو من عام 2022 في حين أن يوم 10 ذي الحجة من عام 1443، ومن المقرر أن يكون هناك ثلاث أيام إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك، ومن جانب آخر تجد هناك 5 أيام إجازة للموظفين بالدولة.

ومن الجدير ذكره أن اجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الجمعة الموافق يوم 8 يوليو وهو يوم عرفة وهو من أفضل الأيام لدى المسلمين لما له من فضل عظيم ويقف به حجاج بيت ” الله” الحرام، فالحج عرفه، ويليه السبت الموافق 9 يوليو وهو أول أيام عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

تمثل صلاة عيد الأضحى أهمية بالغة لدى الجميع، حيث يقوم المسلمين القادرين على ذبح الأضحية بتأدية الصلاة ثم الذهاب لذبح الأضاحي الخاصة بهم، لذلك يبحثون عن موعد صلاة العيد وهو كالآتي:

تكون الصلاة بالقاهرة في تمام الساعة 5:26.

تكون الصلاة بالإسكندرية في تمام الساعة 5:28.

تكون الصلاة بالسويس في تمام الساعة 5:21.

تكون الصلاة بالعريش في تمام الساعة 5:13.

تكون الصلاة بالمنيا في تمام الساعة 5:32.

تكون الصلاة بمرسى مطروح في تمام الساعة 5:39.

تكون الصلاة بالغردقة في تمام الساعة 5:22.

وبذلك نكون قدمنا لكم موعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي يبحث عنها الكثير، بالإضافة إلى موعد صلاة ع الأضحى المبارك التي يختلف من مكان لآخر.