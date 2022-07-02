انت الان تتابع خبر مصاريف مدارس مبارك كول 2022.. التفاصيل كلها للتقديم هتسهل عليكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث جميع أولياء الأمور عن مصاريف مدارس مبارك كول 2022، وهي التي تم تغيير أسمها إلى مدرسى التعليم المزدوج، وما زال يبحث عنها جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لأنها بديل مباشر للثانوية العامة، ويريدون معرفة المصروفات والحد الأدني للتنسيق.

مصاريف مدارس مبارك كول 2022 لطلاب الإعدادية

وأكد الدكتور خالد عباس مدير التعليم المزدوج في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن مصاريف مدارس مبارك كول 2022 مجانية، والتوضيح أن الدراسة في هذه المدرسة تكون نظرية وعملية لأنها تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، وذلك عن طريق تنمية مهاراته بالتدريب الميداني طوال الفترة المخصصة للدراسة.

التقديم في مدارس مبارك كول 2022

وأشار عباس أن مدارس مبارك كول 2022 هي مدارس التعليم الفني المزدوج، وتم التوضيح أن التقديم يكون إلكترونياً عن طريق موقع التربية والتعليم وسوف يتم فتحه قريباً، وشرط القبول في هذه المدارس اجتياز المقابلة الشخصي التي تعقد لكل طالب، وتقبل الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وعدد المدارس 33 مدرسة تعليم مزدوج في القاهرة.