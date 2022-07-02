انت الان تتابع خبر نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس..تعرف على الرابط من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر كل طلاب الدبلومات الفنية حالياً إعلان رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس، وهذا حتى يستطيع الطلاب أن يعتمدوا على النتيجة بسهولة، وأيضاً موعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس

وأعلن أحد المصاد المسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سوف يكون من خلال رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس أثناء الساعات القليلة القادمة، وهذا بعد اعتمادها بشكل مباشر من خلال وزير التربية والتعليم، والإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية لما يصل لـ 830 ألف طالب وطالبة.

إعداد نتيجة سياحة وفنادق 2022

وأكد أحد المصادر أنه تم الإنتهاء من إعداد نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022، وتم لفت الإنتباه إلى أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات، وأيضاً تكون النتيجة برقم الجلوس لكل الطلاب، وسوف تكون جاهزة للاعتملد من الدكتور طارق شوقي وزير والتعليم والتعليم الفني.