وزير النقل يتفقد القطار الكهربائي قبل تشغيله غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:28 مساءً - يجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية يرافقه رئيس الهيئة القومية للأنفاق لتفقد مشروعات القطار المكهرب قبل ساعات من افتتاح المشروع للجمهور غدا الأحد.

وكانت وزارة النقل انتهت من أخبار المرحلة الأولى من القطار الكهربائي بالتعاون مع الشركات المنفذة وعلى رأسها أوراسكوم وقامت شركة أوراسكوم للإنشاءات بتدشين القطار وتم إخضاعه للاختبار من حيث كفاءة التشغيل وكافة بيانات التشغيل.

من ناحية أخرى تابع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل اليوم يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

وكان وزير النقل أعلن في وقت سابق أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية وتأثير القطارات المكهربة على مستقبل النقل في مصر خلال السنوات المقبلة ودورة في تحسين مستوى النقل ورفع كفاءة نقل الركاب.

وسيتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الإنتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن القطار الكهربائي LRT يبدأ من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازيًا لطريق (القاهرة –الإسماعيلية) الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية بطول 92 كم وعدد ١٦ محطة ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعــــــدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوبًا بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).