انت الان تتابع تفاصيل خبر الوزن الزائد والعكاز.. كلمة السر وراء إثارة جورج وسوف قلق جمهوره حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708523/الوزن-الزائد-والعكاز-كلمة-السر-وراء-إثارة-جورج-وسوف-قلق-جمهوره

أحيا المطرب السوري جورج وسوف، مساء الخميس، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

دوت الخليج يرصد سبب قلق جمهور جورج وسوف عليه.

جورج وسوف بحفل جدة

وأثار وسوف قلق جمهوره ومحبيه، بعدما ظهر على خشبة المسرح بوزن زائد وهو مستندًا على عكاز.

آخر أعمال جورج وسوف

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.

انطلقت مسيرة جورج وسوف الفنية بصفة رسمية منذ مشاركته في برنامج "استوديو الفن" وشارك بعدها في العديد من المهرجانات العربية، أهمها مهرجان جرش في الأردن .

تعرّف على زوجته شاليمار حين كان يحيي إحدى الحفلات وكان عمره تقريباً 21 سنة وتزوجها في عام 1982 وأنجب منها ثلاثة أبناء:"وديع" و"حاتم" و"جورج الصغير" وأصبح يلقب بـ "أبو وديع".

أصدر جورج وسوف أوّل ألبوماته "الهوى سلطان" سنة 1984 برعاية شركة "ريلاكس" وفي عام 1985 غنّى سلطان الطرب في مهرجان قرطاج في تونس أمام 15 ألف من عشّاقه، وقدم ربح الحفله للأعمال الخيريّه، وواصل العمل مع شركة ريلاكس حتى إصدار ألبومه الخامس "ليل العاشقين" سنة 1996.

وفي سنة 1998 أصدرت له شركة "روتانا" ألبومه الخاص السّادس " لسّه الدنيا بخير"، وحقّق معها نجاحاً منقطع النظير لألبومه "طبيب جراح" عام 1999.

أما في عام 2000 تم إجراء عملية جراحية له هي الأولى من نوعها في العالم في فلوريدا بالولايات المتحده، إذ أصيب بمرض في وركيه، ولكن الغريب في الموضوع أن هذا المرض لايصيب إلا المتقدمين بالسن