بسنت حميدة بعد فوزها بذهبية العدو: سجدت وسألت على علم مصر (فيديو)

وأضافت بسنت حميدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" على قناة dmc، مساء الجمعة، أن المشجعين الجزائريين هم من أعطوها العالم قبل التتويج، مشيرة إلى أن عينها كانت على العلم، مشيدة بالجمهور الجزائرى الذى شجعلها طوال المباراة، متابعة "التشجيع كان جنونى من قبل الجمهور، وسجدت وسألت على علم مصر، وبوست إيد جوزى".
ولفتت إلى دخلت فى حالة اكتئاب وصدمة بعد أولمبياد 2020، متابعة: "كل يوم كنت ببكى ومشوفتش غير اكتئاب ولحظات صعبة"، مقدمة الشكر لزوجها محمد عباس، معقبا: "طول الوقت كان بيقولى إنت قوية، وشكرا إنه وقف جنبى".
وأشارت إلى أن تعرفت على زوجها محمد عباس أثناء التدريب، وساعدنى فى فترة الثانوية العامة حتى حصلت على 95%، متابعة: "طول الوقت وعايزنى أنجح، وبشكره جدا".
وأوضحت أن الرياضة لم تكن أبدا عقبة أمام نجاحها، الفكرة فى عدم إهداء الوقت، معقبة: "كنت بستفيد بالوقت فى السياق المفيد".
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