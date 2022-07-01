الأوقاف تنشر نص خطبة يوم عرفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتى تأتى تحت عنوان: "الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع".





وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

افتتاح مسجد عصام الدين جامع بمدينة السادس من أكتوبر

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد عصام الدين جامع بمدينة السادس من أكتوبر.