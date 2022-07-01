الأوقاف تنشر نص خطبة يوم عرفة

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
افتتاح مسجد عصام الدين جامع بمدينة السادس من أكتوبر
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، فى خطبة الجمعة: أننا فى أيام كريمة مباركة هى الأيام العشر الأول من ذى الحجة، وفيها قال (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء"، فالنبى (صلى الله عليه وسلم) لم يستثن أى عمل يعدل فضل هذه الأيام غير من خرج يجاهد فى سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء لا بنفسه ولا ماله، أى أن ثواب العمل فى هذه الأيام لمن يحسن العمل فيها كمن خرج مجاهدا فى سبيل الله فاستشهد وأنفق ماله فى سبيل الله، فنحن أمام أيام عظيمة وفرصة عظيمة، فماذا نصنع حتى نصل إلى هذا الأجر العظيم، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير".
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