انت الان تتابع تفاصيل خبر هنقدم فيها بلاغ للنائب العام.. أسرة الطالبة نيرة أشرف: منى أبو شنب بتجمع لايكات على حساب بنتنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708339/هنقدم-فيها-بلاغ-للنائب-العام-أسرة-الطالبة-نيرة-أشرف-منى-أبو-شنب-بتجمع-لايكات-على-حساب-بنتنا

علقت أسرة الطالبة نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة، على ما تناولته الأعلامية منى ابو شنب بأنها سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضدها وضد كل الصفحات التى تناولتهم بسوء، مؤكدين رفضهم عرض دفع مبلغ ٥ مليون جنيها قابلة للزيادة، مطالبين بتنفيذ حكم الأعدام.

دوت الخليج

وأكد والد نيرة، على أن العرض مرفوض احنا مطالبناش فلوس لا مليون ولا عشرة عاوزين الأعدام " لافتا " ان القاضى سأل المدعى بالحق المدنى جابه الاجابة دى وعايزين التنفيذ يكون على الهوا ".

«موصلناش لصاحب الصفحة»

واستكمل حديثه، مشيرا أنهم لم يحاولو التوصل لصاحب الصفحة التى أرسلت عرض الدية " احنا فى ظروف ربنا العالم بيها معندنا وقت للنت الناس بتقولنا "، وتوجه للنائب العام ضد الصفحات التى تتحدث فى حق نيرة بالسوء كما أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد الأعلامية منى ابو شنب " بتكلم بدماغها بدون مستندات عشان تجمع لايكات وهألاحقها قانونيا".

شقيقة نيرة: «خدوا ٥ مليون كدا كدا نيرة راحت ومش هترجع»

ومن جابها، أكدت هدير شقيقية نيرة، أنها فوجئت برسالة من صفحة مجهولة تعرض عليهم ديه قائلين " خدوا ٥ مليون كدا كدا نيرة راحت ومش هترجع وناس كتير بتاخد دية "، مؤكدة أنهم يرفضوا هذا العرض " لو ملايين الدنيا متسواش نقطة دم منها عايزين القصاص باسرع ما يمكن " .

وعن المتعاطفين مع المتهم أشارت، أنهم سوف يقاضوا الجروبات والصفحات التى تتناول سيرة نيرة بالسىء لافتة أنها تمتلك " سكرينات بكل الناس اللى اكلمت عليها وحش وهنقاضيهم " كما أنها تعلم ان هناك بعض الجروبات تحاول جمع تبرعات لدفع دية للمتهم ولكن الأمر مرفوض شكلا وموضوعا.

واختتمت الأم الحديث بالدعاء ضد كل ما يخوض فى سيرة نيرة، مؤكدة " اى حد متعاطف مع المتهم سفاح وحسبى الله ونعم الوكيل "

كانت قد نشرت هدير أشرف شقيقة الطالبة نيرة التى قتلت أمام بوابات جامعة المنصورة، عبر حسابها الشخصى على الفيس بوك، عن تفاصيل رسائل من مجهول تعرض عليهم مبلغ ٥ ملايين جنيه قابلة للزيادة الى ٧ ملايين مقابل التنازل عن القضية وفك رقبة المتهم محمد عادل الذى تم تحويل أوراقه إلى المفتى.

وقالت هدير شقيقة نيرة أشرف على صفحتها صورا من الرسائل وعلقت أعلاها "ادله تثبت اننا لا نقبل تعويض عن دم اختنا لان كل نقطة دم نزلت منها لا تسوى ملىء الارض ذهب ..القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ باسرع وقت ان شاء الله".

إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي

كانت قد قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل؛ الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة ٦ يوليو للنطق بالحكم. جاء الحكم في ثاني جلسات المحاكمة، التي ترأسها المستشار بهاء الدين المري؛ رئيس محكمة جنايات المنصورة، وذلك بعد أن تم الاستماع إلى أقوال المتهم في الجلسة الأولى، ولمرافعة النيابة والدفاع في الجلسة الثانية.

وقالت النيابة العامة إنه في يوم ٢٠/٦/٢٠٢٢ بدائرة قسم أول المنصورة؛ محافظة الدقهلية، قتلت المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر؛ الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار، وأكدت أن المتهم عقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.