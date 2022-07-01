انت الان تتابع تفاصيل خبر في 8 أيام.. محمد رمضان يتخطى الـ 13 مليون مشاهدة بأغنية "تنطيط" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /708311/في-8-أيام-محمد-رمضان-يتخطى-الـ-13-مليون-مشاهدة-بأغنية-تنطيط

يواصل الفنان محمد رمضان الشهير بـ “نمبر وان” تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيته الجديد “تنطيط” الذي طرحها منذ أيام عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية تنطيط لـ محمد رمضان ونجاحاتها الساحقة

حققت أغنية تنطيط بعد طرحها بـ ثماني أيام فقط ما يقرب من 13 مليون ونصف مشاهدة، كما تصدر تريند رقم 3 في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية تنطيط

وتعد أغنية “تنطيط” من كلمات وألحان فريق الباور العالي، ومن توزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، والإخراج لـ بثينة.

كلمات أغنية تنطيط لـ محمد رمضان

لا انا بس كنت سايبكم تخدوا نفسكم كنت بجيب حاجه وجيت ها اللي انا هلمحه همرجحه تعبان هاخده افسحه وبحبر قلمي هامسحه وسعوا بقى كده وسعوا كنت بجيب حاجه وجيت جاي اكمل تخطيط مش فارقه معي الصيت حان الان وقت التنطيط

تنطيط واسمع زغاريد بالالي ومش ما مقاريط بالفن وبالتخطيط بالرقص وبالتظبيط لو لسه ما تعرفنيش سيرش عني يا دراويش ولا انت من المطاريش Monkey اتنطط عالنيش

بعمل اصابات في القلب تعبان ريح علي جنب بشوفك بحس بالذنب ناس متجيش غير بالضرب بصحى وبفطر ديناميت والحلو بتاع عفاريت متجيش معايا في تكريت اتنطط واوعي تظيط

تن تن تن تن تن تن تن تتطيط تن تن تن تن تن تن تن تنطيط تن تن تن تن تن تن تن تنطيط

دي حقيقه مش كدبه اخد فرود في اللعبه مش ليك دي سيبها دي بتاعتي انا جايبها علي المزيكا نشقلبها تولع مني وده نصيبها امسك صاحبك شد زميلك ارفع ايدك يلا لفوق واتنطط

تن تن تن تن تن تن تن تتطيط تن تن تن تن تن تن تن تنطيط تن تن تن تن تن تن تن تنطيط

لا انا بس كنت سايبكم تخدوا نفسكم كنت بجيب حاجه وجيت ها اللي انا هلمحه همرجحه تعبان هاخده افسحه وبحبر قلمي هامسحه وسعوا بقى كده وسعوا كنت بجيب حاجه وجيت جاي اكمل تخطيط مش فارقه معي الصيت حان الان وقت التنطيط