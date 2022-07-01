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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /708221/فودافون-تكشف-عن-رسوم-التحويل-الجديدة-من-فودافون-كاش

كشفت Vodafone فودافونعن ارتفاع رسوم التحويل بين محفظة فودافون كاش وغيرها من الشبكات، ويرصد دوت الخليج رسوم التحويل الجديدة من فودافون كاش

Vodafone فودافون التحويل من محفظه فودافون كاش لـ محفظة فودافون كاش - VF - Cash رسوم 1 جنيه فقط لكل مره ولغير فودافون كاش 0.5% بحد أقصي 10 جنيه. الاشتراك في خدمة فودافون - زيارة أقرب فرع فودافون ومعاك بطاقة الرقم القومي "سارية" لمعرفة أقرب فرع ليك اطلب *9*9# - انشاء رقم سري هتجيلك رسالة بتأكيد اشتراكك وبتطلب منك انشاء رقم سري مكون من 6 ارقام لحسابك علشان تشغل الخدمة عن طريق الكود #5*9* - سحب وإيداع الأموال. تعتبر شركة فودافون هى أول شركة اتصالات مصرية توفر خدمة فودافون كاش لسحب الأموال وتداولها بين عملاء فودافون على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات، ويواصل دوت الخليج متابعة خدمات فودافون المختلفة وباقات فودافون للمكالمات والإنترنت.

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