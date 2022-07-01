ضياء رشوان: الشعب أساس الحوار الوطنى ومن خرجوا فى 30 يونيو هم المدعوون إليه

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن من خرجوا فى ثورة 30 يونيو هم المدعوون إلى الحوار الوطني، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الشعب المصرى هو أساس هذا الحوار.





وأوضح رشوان، خلال برنامجه "مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc، أن الجمهورية الجديدة مبنية وستبنى على ثورة 30 يونيو؛ وبالتالى فإن من يقوم ببنائها لابد أن ينتموا لهذا الأصل؛ مؤكدا أن الحوار مفتوح كما قال الرئيس السيسى للجميع، حيث إن مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية. وقال رشوان إن الخلاف فى الرأى كان موجودا فى 30 يونيو، لكننا غيبناه لأن الوطن كان مهددا، نافيا أن تكون "30 يونيو" طمست الاختلافات والرؤى بين الناس، مشددا فى الوقت ذاته على أن هذه الثورة غطت على كل الخلافات لأن مستقبل ومصير مصر بل والمصريين كانوا مهددين، لاسيما وأن دخول مصر فى هذه المحنة كان من الممكن أن يستمر عشرات السنين.

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