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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708217/عبير-صبري-لمنتقدي-الأعمال-الفنية-بنوريكم-نفسكم-قدام-المرايا

أعربت الفنانة عبير صبري عن استيائها من منتقدي الأعمال الفنية والمشيرين إلى ان تلك الأعمال تشجع على العنف، مؤكدا انهم يرصدون حقيقة المجتمع ليس الا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات عبير صبري في نجوم إف أم

وقالت عبير صبري خلال حلولها ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم: “بقول لكل الناس اللي بتقول الفن بيعلم العنف والبلطجة أنهم هما اللي علمونا الجرائم والقتل والاغتصاب، وأحنا بنوريكم نفسكم قدام المرايا عن طريق الأعمال الفنية.. ولازم نقدم أعمال صادقة وحقيقية لتؤثر في المجتمع”.

عبير صبري وأعمالها الفنية

جدير بالذكر أخر ظهور للفنانة عبير صبري على الساحة الفنية هي مشاركتها في مسلسل يوتيرن بجانب كلا من يهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

ويشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير، وكان قد عرض في السباق الرمضاني هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.

راما عبير صبري

ولدى عبير صبري العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، ومسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" ومسلسل "القلب يخطئ أحياناً" وفيلم "امبراطورية الشر" ومسلسل "هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني"، وفيلم "البطل"، فيلم "الكافير" وفيلم "اختفاء جعفر المصري" ومسلسل "ألف ليلة وليلة" مسلسل "المحاربون" ومسرحية "حودة كرامة" ومسلسل "الفرار من الحب" و فيلم "بهاريز" وفيلم "شجيع السيما" وفيلم "أبناء الشيطان" إضافة إلى فيلم "لا تقتلوا الحب" وفيلم "اتفرج يا سلام".