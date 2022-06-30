السفير الإيطالى يزور دير الأنبا شنودة فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - استقبل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" بسوهاج، السفير الإيطالى ميشيل كوارونى Michele quaroni سفير إيطاليا وقرينته ووفدا من السفارة الإيطالية، استقبلهم نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير.





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