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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /708215/محمد-رمضان-أي-حد-بيخاف-يحتفل-بأعيادنا-الوطنية-مش-راجل

هنأ الفنان محمد رمضان الشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر، والتي اعتبرها الشعب ذكرى لا تنسى ولابد أن تخلد كل عام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة محمد رمضان عن الممتنعين عن الإحتفال بالأعياد الوطنية

وقال محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، موجها رسالة قاسية لـ الشعب المصري: “كل سنة والجمهور المصري بخير، اي حد بيخاف يحتفل بالأعياد الوطنية عشان مايتقالش عليه بيطبل زي اي اللي بيخاف يشكر في أمه قدام مراته عشان ميتقالش عليه ابن امه.. الإثنين بالنسبالي مش رجالة”.

وكان قد احتفل الفنان محمد رمضان بتلك الذكرى من خلال نشر أغنية له عن الجيش المصري في إحدى احتفالاته السابقة وكتب عليها: “كل عام و مصر بخير رئيساً و شعبًا.. بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو”.

محمد رمضان في رمضان 2023

جدير بالذكر أنه يعود الثنائي المتألق محمد رمضان ومحمد سامي من جديد للدراما الرمضانية 2023، بمسلسل مشترك يجمعهما بعنوان العمدة، روج له الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، فكتب: “عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تهنئه بالعمل الجديد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، كان مسلسل "المشوار" الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022، الذي عُرض عبر شاشة قناة Dmc الفضائية.وعرض مسلسل المشوار الذي شاركته به الفنانة دينا الشربيني، عبر منصتي شاهد وواتش ات، وكان العمل من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد رمضان

وضم مسلسل "المشوار" في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، عدد من النجوم مثل دينا الشربيني، أحمد صفوت، ، أحمد مجدي، أحمد كمال، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمود الليثي، سما إبراهيم، علي صبحي، ندى موسى، محمد عبده، ومحمد جمعة وآخرين والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.