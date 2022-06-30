منهم حُمص وشيبس وعرنوس.. 3 أفلام قصيرة لـ MAD Solutions بمهرجان LAVAZZA INCLUCITY

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708158/منهم-حمص-وشيبس-وعرنوس-3-أفلام-قصيرة-لـ-MAD-Solutions-بمهرجان-LAVAZZA-INCLUCITY

دوت الخليج يرصد مشاركة MAD Solutions بمهرجان LAVAZZA INCLUCITY

أفلام مهرجان LAVAZZA INCLUCITY

تشارك MAD Solutions بأفلام حُمص وشيبس للمخرج أحمد مغازي وهو العرض العالمي الأول للفيلم، في مهرجان LAVAZZA INCLUCITY بجانب الفيلم الأردني عرنوس للمخرج سامر البطيخي، وفيلم 1+1 للمخرجة آلاء محمود. وفيما يخص فيلم حمص وشيبس تدور أحداثه حول انتظار نتيجة اختبار كورونا المليء بالتوتر والوحدة، حتى تضطر الجده ماجي للبحث عن تواصل إنساني فى المكان الوحيد الذي لا تريد أن تتواجد به، وهو شقة جارها العربي بشار.

ويشارك في بطولة فيلم حمص وشيبس كلا من بشار زيدان، ولارا عاصي، ماجي بورجين والعمل من تأليف وإخراج أحمد مغازي، بينما تدور أحداث فيلم عرنوس في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي.

أفلام MAD Solutions

وذلك لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما.

فيلم عرنوس من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، زياد بكري وأحمد العمري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم بالعالم العربي، وعن فيلم 1+1 وخلاله بعدما تقضي الحرب الكبرى على المدينة، يتبقى رجل وامرأة ينتمي كل منهما إلى طرف مختلف من المتحاربين.

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ويجد الثنائي نفسهما في موقف يحتم عليهما العيش في صراع بين القتال والعيش في سلام، والفيلم من تأليف وإخراج آلاء محمود، ويشارك في بطولته النجوم أمير المصري وسارة عبد الرحمن، وكان قد شهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم بالعالم العربي.

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