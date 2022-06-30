انت الان تتابع تفاصيل خبر مع انطلاق عرضه اليوم.. تفاصيل طرح فيلم كيرة والجن مترجما بالإنجليزية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708114/مع-انطلاق-عرضه-اليوم-تفاصيل-طرح-فيلم-كيرة-والجن-مترجما-بالإنجليزية

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم كيرة والجن في سينما الشعب

عرض فيلم كيرة والجن في سينما الشعب

أوضح الفنان تامر عبد المنعم أنه من المقرر عرض فيلم كيرة والجن في سينما الشعب بشرم الشيخ وسيتم ترجمته إلى اللغة الانجليزية، وتبدأ سينما الشعب أولى عروضها مع أول أيام عيد الفطر المبارك، داخل 5 محافظات كمرحلة أولى.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من المشروع في 5 دور عرض إضافية هي كفر الشيخ ودسوق، وشرم الشيخ، وسيوة، والوادي الجديد، ليصل عدد سينمات الشعب إلى 10 سينمات.

ويليها المرحلة الثالثة من سينما الشعب والتي تضم 5 دور عرض أخرى، وتبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك 2022، ويضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية.

تفاصيل مشروع سينما الشعب

ويشار أن الأفلام التي تعرض ضمن مشروع سينما الشعب تلقي الضوء على الأعمال المتميزة التي تنتجها وزارة الثقافة في مصر، بالإضافة الأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابيًا، بجانب دعم صناعة السينما من خلال عرض أعمال المبدعين في مواجهة الفن التجاري البحت.

وسيجرى تعميم المشروع بمختلف المدن المصرية، ويشار أن فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ومن إخراج مروان حامد.

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ويضم فيلم كيرة والجن المقرر بدء عرضه اليوم في السينمات، ببطولته كلا من كريم عبد العزيز، وسيد رجب، أحمد عز، هند صبري مع أحمد مالك، رزان جمال، على قاسم، هدى المفتي، عارفة عبد الرسول، محمد عبد العظيم، تامر نبيل وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل ممثلين أجانب وإياد نصار وروبي وآخرين.

وسينافس فيلم كيرة والجن ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022 برفقة عدد من الأفلام وهي “عمهم” لمحمد إمام و”بحبك” لـ تامر حسني.