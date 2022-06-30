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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /707995/اورنج-توفر-تمويل-بقيمة--ربع-مليون-جنيه-أعرف-التفاصيل

أعلنت orange اورنج توفر تمويل بقيمة ربع مليون جنيه، ليتساءل عملاء اورنج عن تفاصيله وكيفية الحصول عليه ومدى مصداقيته، لذا يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن تمويل orange اورنج بقيمة ربع مليون جنيه.

orange اورنج أعلنت اورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشترك في خدمة مشروعك مع نجاتي واورنچ هتموّلك بـ 250,000 جنيه". وأضافت: "للإشتراك اطلب #58# او نزّل My Orange". وتابعت: "تمت هذه المسابقة بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 185 لسنة 2022". رقم خدمة عملاء اورنج - الاتصال من أي خط أورنج علي رقم 110. - التحدث من أي خط أرضي أو محمول أخر علي الرقم : 16110.

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