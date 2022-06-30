10 معلومات عن شعار اتصالات مصر الجديد

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - أعلنت شركة اتصالات مصر عن تغيير اسمها التجاري ليصبح &e وبدأ عملاء اتصالات مصر يتساءلون عن العلامة التجارية الجديدة لشركة اتصالات مصر وهل هيكون في تأثير عليهم، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن العلامة التجارية للاتصالات مصر.

شعار اتصالات مصر الجديد

- العلامة التجارية تم إعلانها في الإمارات منذ 4 أيام، وبعدها تم إعلانها في مصر رسميًا، وسيتم إعلانها تباعًا في باقي الدول التي تعمل بها اتصالات.

- شركة اتصالات اسمها اتغير من 4 شهور تقريبا وأصبح &e وبالتالي كان طبيعي يكون عندهم لوجو جديد.

- اللون الأخضر انتهى خلاص ودلوقتي اللوجو الجديد أحمر وأسود وأبيض.

- بالنسبة لكلمة اتصالات مستمرة من العملاء والتواصل معاهم.

- لايوجد أي تأثير على العملاء.

- العلامة التجارية على كل فروع اتصالات هيتم بالكامل خلال 3 شهور تقريبا.

اتصالات مصر

- اللوجو الجديد هيظهر على كل تطبيقات اتصالات، مثل اتصالات كاش وماي اتصالات وغيرهم.

- شركة اتصالات الأم شايفة أنها لم تكن شركة اتصالات ولكنها شركة تكنولوجيا متكاملة.

- اللون الأحمر في اللوجو الجديد لاتصالات ليس له أي علاقة بأي منافس.

- تفاصيل باقات اتصالات مصر لم يحدث لها أي تغيير.