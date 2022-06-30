محافظة شمال سيناء تكثف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل مديريات الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور والمطافئ والأمن، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول النوبتجيات.





وأكد المحافظ استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. كما أصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على افتتاح جميع الحدائق العامة على مستوى المحافظة مجانا لاستقبال الأسر والأطفال فى العيد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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