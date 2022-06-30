مدبولى: التكامل بين مصر والجزائر مصلحة ثنائية لبناء قاعدة وإنتاجية مشتركة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، فى مؤتمر صحفى جمع كلا من الوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة فى هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.

وأضاف مدبولى: اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخى العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذى لمسناه منذ اللحظة الأولى التى وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثانى الجزائر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة، وهى الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال بلدنا الثانى الجزائر، واسمحوا لى، بهذه المناسبة، دولة الوزير الأول أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتمنياته لكم جميعا بدوام البناء والتقدم والرخاء.

وتابع: اليوم مناسبة سعيدة للغاية لنا جميعا لاعادة تفعيل انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة المهمة، حيث كانت آخر مرة لانعقادها فى عام 2014، وحالت الظروف الاستثنائية التى مر بها بلدنا والعالم كله دون عودة انعقادها، واعتقد أن اليوم، وانعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين فى ظل الظروف العالمية الراهنة التى يواجهها العالم، تأتى أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيما بلدينا فى يناير الماضى من ضرورة تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا، واعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما فى ظل هذا الزخم العالمى الكبير.

واستكمل مدبولى كلمته خلال المؤتمر الصحفى قائلا: شرفنا اليوم بانعقاد اللجنة العليا المشتركة وحضور توقيع العديد من مذكرات التفاهم، والأهم ما أكد عليه الوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمنى محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التى وقعناها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا، والحقيقة أن هذه الاتفاقيات هدفها الأساسى هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التى تربط شعبينا والتى امتزجت دماؤهم معا فى قضايا التحرير الوطنى على مر العصور السابقة، وبالتالى من المهم جدا خلال الفترة المقبلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والامكانيات الموجودة فى بلدينا.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد منتدى رجال الأعمال الذى سيحضره غدا مع الوزير الأول الجزائرى سيكون بمثابة الذراع التنفيذى للعديد من المشروعات المشتركة التى نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2022، لافتا إلى أن دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص فى البلدين على الدخول فى مجموعة من الاستثمارات المشتركة التى تخدم بلدينا لأن هذه المرحلة التى يشهدها العالم هى مرحلة مهمة للغاية ودقيقة.

وقال مدبولى: اتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزير الأول على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وأتطلع إلى زيارتكم لبلدكم الثانى مصر فى أقرب فرصة ممكنة، وأن تشهد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة زخما كبيرا طبقا لما أكد عليه رئيسا البلدين.

من جانبه رحب الوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبد الرحمان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، والتى جرت فى جو أخوى متميز.

وأوضح بن عبد الرحمان أن تنظيم هذه الدورة يأتى تنفيذا لتوجيهات قائدى البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال زيارة الرئيس "تبون" إلى مصر خلال شهر يناير الماضى، حيث اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها فى هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على الطابع الاستراتيجى والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير الأول الجزائرى إلى أنه يتعين اليوم على حكومتى البلدين تنفيذ مجمل التوجيهات التى وجه بها قائدا البلدين خلال قمة يناير الثنائية، من أجل تعزيز التعاون الثنائى، والارتقاء بالتبادل الاقتصادى والتجارة البينية بين البلدين.

وأوضح ان المحادثات التى جرت بين الجانبين خلال هذه الدورة ساهمت فى الوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية، والتاكيد على الإرادة المشتركة التى تدفعنا للمضى قدما تجاه تطويرها، وتنويع التعاون الثنائى بين البلدين، من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق اخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة.

وأضاف الوزير الأول أن اعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة توجت أيضا بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيا، فى مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتكوين الدبلوماسى والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشئون الإسلامية، فضلا عن توقيع محضر الدورة الذى يرسم خارطة الطريق للمساعى المشتركة لتعزيز التعاون الثنائى فى الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الدورة ستشهد على هامشها تنظيم منتدى الأعمال المصرى الجزائرى غدا، والذى يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال من البلدين، ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة فى البلدين، تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين، معربا عن تطلعه وثقته فى أن هذا الحدث المهم سيشكل نقلة حقيقية فى مسار الشراكة الجزائرية المصرية.