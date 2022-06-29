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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707813/تعرف-على-مواعيد-صرف-مكافأة-الامتحانات-2022

يريد العديد من المعلمين التعرف على موعد صرف مكافأة الامتحانات بعد نهاية العام الدراسي 2022، حيث يبحث الكثير من المعلمين عن موعد صرف مكافأة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.

دوت الخليج

وردا على استفسارات المعلمين والشماركين بأعمال لامتحانات، كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين،عن موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين للعام الدراسي 2022.

مواعيد صرف مكافأة الامتحانات 2022 للمعلمين

وقال الدكتور رضا حجازي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه سيتم صرف مكافأة امتحان النقل والشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من الامتحانات، مؤكدا أن المتحكم في عملية صرف مكافأة الامتحانات هي جاهزية ميزانية كل إدارة تعليمية ومديرية تعليمية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين قد يكون قبل نهاية شهر يوليو أو في شهر أغسطس حسب ميزانية كل إدارة تعليمية.

وعن موعد صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة ، أكد الدكتور رضا حجازي، إنه سيتم صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة عقب الانتهاء من الامتحانات التي مقرر الانتهاء منها 21 يوليو المقبل، وذلك بموجب استمارة موقعة من رؤوساء اللجان بالثانوية العامة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اعتمد زيادة المكافأت للفئات المشاركة في أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية، لأعضاء الهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الأساسية والمهنية والفئات الخاصة، ويتم صرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية.

وبحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، أوضح أنه سيتم صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، إضافة إلى امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، بعد انتهاء امتحانات الدور الأول، وذلك وفقاً للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، الخاص بمكافأة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

ويأتي قرار زيادة مكافأة المعلمين المشاركين في الامتحانات، في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة على تحقيق الرضا الوظيفى لجميع العاملين بالمديريات التعليمية من خلال تعزيز الشعور الإيجابي الذي يشعر به الموظّف بشكلٍ عام تجاه عمله، لما له من دور في تحفيز العاملين على العطاء وبذل المزيد من الجهد لصالح العملية التعليمية.