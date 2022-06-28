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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /707738/كاميرا-خفية-ننشر-إعترافات-عصابة-خطف-الأطفال-المزيفة-فيديو

بالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك، عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو ، وتبين أنهم (4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة سوهاج "أحدهم إرتدى النقاب لإيهام مشاهدى مقطع الفيديو بأنه سيدة).

وبمواجهتهم إعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تم فبركته بأحد شوارع مدينة جرجا بمحافظة سوهاج وأنه مشهد تمثيلى تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وتؤكد وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.

اعتراف المتهم

قال خلف البرشى احد المتهمين بفبركة فيديو لخطف الاطفال ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى إنه اختلق واقعة الخطف بالاشتراك مع 4 أخرين لنشر الفيديو على مواقع التواصل وتحقيق نسب مشاهده عاليه.

وأضاف المتهم فى إعترفاته أنه ارتدى النقاب فى الفيديو ليوهم المواطنين بأن هناك سيده تخطف الأطفال بالإشتراك مع المتهمين الأربعة الأخرين .

الداخلية تداهم مصنع لانتاج العقاقير المخدرة بالتجمع

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحثها فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظة القاهرة تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

مناقشة المتهمين

بتطوير مناقشة المتهمين إعترف أحدهما بإمتلاكه مخزن للمواد الكيميائية ومصنع لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

استهداف العقار

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبط الحارس.. وبالتفتيش عُثر بداخله على (115 كيلو جرام لمواد وعقاقير مؤثرة ومخدرة - 15 ألف قرص مخدر- كمية كبيرة من المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولإعادة تدوير المواد المخدرة - أدوات التصنيع).

قيمة المضبوطات

وبمواجهة حارس العقار أقر بأن المخزن مملوك لأحد المتهمَين وقيامه بحراسته نظير مقابل مادى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 12مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.