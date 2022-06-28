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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707725/أندرويد-إيجيبت-ينتقد-تغيير-شعار-اتصالات-مصر-etisalat-الجديد

انتقد أندرويد إيجيبت أول تـيـم مُـــتـختـصـص فـي المبـيعات والاستـفـسارات والـصيـانـه أونـلاين شعار شركة اتصالات الجديد تزامنًا مع تغيير الهوية لشركة اتصالات الأم، ويرصد دوت الخليج تعليقاته على شعار اتصالات مصر etisalat الجديد.

شعار اتصالات مصر الجديد

وقالت صفحة "أندرويد إيجيبت" الرسمية على موقع "فيسبوك"، شعار اتصالات الجديد فيه الكثير من السلبيات التى تم رصدها على النحو التالي:

- شعار اتصالات الجديد مكتوب بنفس الخط المستخدم في الهوية القديمة وشعارات كثيرة فضلا عن "الفونت" المقارب للغاية مع شركة فودافون المنافسة.

- الهوية الجديدة ألوانها مقاربة جدا للمنافس لشركة Vodafone فودافون.

اتصالات مصر

وأشار إلى أن ذلك ينعكس على بشكل سلبي على شركة اتصالات خاصة عن نظرة الجمهور للوهلة الأولى فالشعار يتصف مع شركة فودافون على حد وصفه، مؤكدًا أن التغيير كان مطلوب لكنه حكمًا ولابد أن يكون أكثر حكمة عن الطريقة التى تم طرحه من خلالها.