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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /707602/الان-رابط-نتيجة-ابناؤنا-في-الخارج-2022-بالتفصيل

دوت الخليج

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة ابنائنا في الخارج على المنصة الإلكترونية المخصصة لابناؤنا فى الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على اولياء الأمور، إنه يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة ابنائنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad.emis.gov.eg/

خطوات للحصول على نتيجة أبناءنا المصريين بالخارج 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الحصول على نتيجة ابنائنا في الخارج، إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لأبنائنا في الخارج، عبر الرابط التالي https://sabroad.emis.gov.eg/.

أولا اضغط على الرابط التالي:

https://sabroad.emis.gov.eg/

ثانيا - اضغط على الإطلاع على النتيجة.

ثالثا- اضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft اذا كنت تمتلك حساب مسبق على 365 أو اضغط لإنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail.

رابعا-اضغط على تسجيل الدخول بحساب Google إذا كنت تمتلك حساب Gmail مسبق أو لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail.

خامسا-ادخل البيانات الخاصة بالطالب ، وسيتم الاستعلام عن نتيجة ابنائنا في الخارج بدون درجات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه سيتم الإعلان عن نتيجة أبناءنا في الخارج بدون درجات وستكون عبارة " اجتياز- عدم اجتياز"، لجميع الصفوف الدراسية للطلاب المصريين بالخارج بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه فى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع لها الطالب.

وعقدت وزارة التربية والتعليم، امتحانات ابناءنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل / امتحان شهادة اتمام بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة المخصصة لابناؤنا المصريين في الخارج عبر نوقع وزارة التربية والتعليم بنظام (اسئلة اختيار من متعدد)، طبقاً للمواعيد المقررة بالجدول المُعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.