انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن توزيع درجات امتحان الالماني للثانوية العامة 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /707616/الآن-توزيع-درجات-امتحان-الالماني-للثانوية-العامة-2022

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي عن توزيع درجات امتحانات اللغة الألمانية بالثانوية العامة، وهي احد اللغات التي يختارها طلاب الثانوية العامة من بين العديد من اللغات الأجنبية الأخرى بعيد عن اللغة الانجليزية والتي تعتبر اللغة الأجنبية الأولى.

دوت الخليج

وتتقاسم اللغة الألمانية، الأكثر اختيارا، كلغة ثانية بالمنافسة مع مادة اللغة الفرنسية بين اللغات الأجنبية الثانية المطروحة أمام طلاب الثانوية العامة.

أخبار امتحان الثانوية العامة اليوم

ويختار طلاب الثانوية العامة، مادة من مواد اللغة الأجنبية الثانية التي يرغب فيها من مرحلة الصف الثاني الثانوي من بين عدد من اللغات الأجنبية (الفرنسية – الألمانية – الصينية – الإيطالية - .. وغيرها)، غير أن أغلب الاختيارات تقع بين مادتي اللغة الألمانية واللغة الفرنسية.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تأتي مادة اللغة الفرنسية، ضمن مواد اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2022.

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

توزيع درجات امتحان الالماني للثانوية العامة 2022

وتمثل مادة اللغة الألمانية، نحو 20% من المجموع الكلي للثانوية العامة، حيث تبلغ درجات اللغة الفرنسية ٨٠ درجة من المجموع الكلي للدرجات بالثانوية العامة والتي تبلغ 410 درجة .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت"

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد الامتحانات، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبحسب جدول الامتحانات، اذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أبريل الماضي، تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل