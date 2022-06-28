نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 بالرقم القومي rdis.moss.gov.eg موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين ذوي الإعاقة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات بالرقم القومي 2022 لكي يستفيدوا من العديد من المميزات التي تمنحها لهم تلك البطاقة، وبسبب حرص الدولة على وصول الدعم إلى الأشخاص المستحقة فإنه يتم الكشف على المتقدمين لمعرفة الفئات المستحقة، وبلغت عدد لجان الكشف الطبي حتي الآن نحو 45 لجنة في مختلف أنحاء الجمهورية وتسعى الوزارة عل زيادة عدد اللجان، وفيما يلي نذكر لكم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم بالتفاصيل .

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

نذكر عبر السطور التالية خطوات بسيطة يمكنك من خلال إتباعها الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بواسطه استخدام الرقم القومي كما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة على الإنترنت والضغط على تبويب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

الضغط على أيقونة الاستعلام ع الطلب.

إدخال الرقم القومي في الخانة الخاصة له.

الضغط على زر بحث.

سوف يظهر النتيجة الخاصة بالطلب المقدم.

خطوات استخراج بطاقه الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن الاجتماعي المصرية قامت بتوفير عملية استخراج بطاقه الخدمات المتكاملة من خلال الإنترنت بهدف التسهيل على المواطنين في الحصول على البطاقة وذلك بدلا من التواجه إلى أحد المكاتب التابعة للوزارة، والخطوات التي يجب اتباعها كما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

الضغط على تقديم الطلب.

يقوم المستخدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منه، مع مراعاة إدخال البيانات في مكانها الصحيح.

إدخال الصورة الشخصية، وصورة لشهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية.

ثم يتم الضغط على استيفتاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالي.

أبرز مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تمكن المستفيد من الجمع بين معاشين.

يتم تعيين نحو 5% من نسبة العمال في مختلف الوظائف الحكومية الخالية.

توفر كشف طبي مجاني في المستشفيات والحصول على الأدوية مجاناً.

يحصل على معافا من الرسوم الجمركية للمركبات.

الحصول على سيارات جاهز خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

يعفي الشخص المعاق من دفع الضرائب.

دمج الطلاب في المدارس والمعاهد والكليات بالإضافة إلى الإعفاء من دفع المصروفات.

التمتع بسكن حكومي مناسب.

الحصول على خصم في وسائل المواصلات وخصم عند الاشتراك في مراكز الشباب.

الدخول مجانا للمتاحف والمناطق الأثرية.

قدمنا طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة استخراج البطاقة إلكترونية، وأهم مميزات التي يستفيد منها كل شخص يحمل هذه البطاقة.