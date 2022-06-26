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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /707001/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-في-كأس-مصر-2022

يبحث جمهور الفارس الأبيض، عن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر أمام نادي الإسماعيلي، والتي أوقعته القرعة التي أجريت مساء الأمس، في طريقه، حيث يتقابل الفريقان في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2022.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وبعد تحديد منافس الفارس الأبيض في دور الـ 16، بدأت الجماهير في البحث عن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر، ونرصد لكم موعد هذه المباراة.

موعد مباراة الزمالك في كأس مصر 2022

موعد مباراة الزمالك في كأس مصر، متوقع أن تُقام في الفترة ما بين 3: 8 يوليو المقبل، فالفريق الأبيض لديه مباراة في بطولة الدوري وبالتحديد في الجولة الثالثة والعشرين أمام نادي سيراميكا كليوباترا، ستُقام في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 من يونيو الجاري.

وكان قد تواجه الزمالك أمام نادي الإسماعيلي في بطولة الدوري، عقب تحديد موعد مباراته في كأس مصر، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ويأمل الفارس الأبيض في تخطي الإسماعيلي في مباراة دور الـ 16 من كأس مصر.

مباراة الزمالك في كأس مصر 2022

وأعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي، انسحابه من بطولة كأس مصر بسبب إقامة القرعة الموجهة، وهذا الأمر لم يروق لإدارة الأصفر التي أخطرت اتحاد الكرة بالانسحاب من المسابقة بكل رسمي.

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بعد تحديد موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر، الفارس الأبيض سيلتقي أيضاً في نهائي الكأس من النسخة الماضية أمام الفائز من مباراة بتروجيت وأحد أطراف الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 21 يوليو المقبل، وهذا حسبما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بكأس مصر وعضو رابطة الأندية.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات وخسر في 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، إنبي، طلائع الجيش).

أما بالنسبة لنادي الإسماعيلي، فيعاني في مؤخرة الجدول، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، جمعهما من الفوز في 4 مواجهات، وخسر في 10 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات.

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