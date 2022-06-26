بعد وفاة 18 حالة عالميا.. أول تعليق من الصحة على التهاب الكبد الغامض

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية له فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن ما يجعل منظمة الصحة العالمية تعد هذا المرض من الأمراض متوسطة الخطورة هو أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد سبب واضح نستطيعمن خلاله أن نعرف مصدر المرض.
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وتابع، أنه منذ إبريل بدأ الإبلاغ عن حالات موجودة في أمريكا الشمالية ومجموعة كبيرة من الدول الأوروبية ومجموعة من الدول الآسيوية.
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