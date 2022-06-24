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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706750/منذر-ريحانة-عن-واقعة-طالبة-المنصورة-المشكلة-في-القانون-والقتل-بداعي-الحب-تخلف

تحدث الفنان منذر ريحانة عن رأيه في حادثة طالبة المنصورة “نيرة” التي قُتلت على يد زميلها بعد رفضها له، وذلك أثناء حلوله ضيف ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات منذر ريحانة عن واقعة طالبة المنصورة

منذر ريحانة عن واقعة طالبة المنصورة

وقال منذر: “حادثة نيرة وإيمان الموضوعين صعبين، المشكلة في القانون نفسه، خد القصاص خلاص، ازاي تدمر عائلة في لحظة؟ ونقعد نعمل محاكمة، ويطلع بعد 10 سنين”.

منذر قائلًا: “وأنا دايمًا بقول اللي بيخون وطنه خلاص، والمشكلة في القانون لأن هو عارف إن الجُرم اللي هو عاملة هيخرج بعديه بعد كام سنة، ومفيش حب الغصب والقتل بداعي الحب تخلف”.

منذر ريحانة يوجه رسالة لوالده وشقيقته المتوفان

وجدير بالذكر، أن انهار الفنان منذر ريحانة من البكاء بسبب تذكيره بوفاة شقيقته ووالده، اللذان رحلا عنا في ذات الأسبوع، فلم يستطع الأردني تمالك نفسه على الهواء.

وقد

وجه ريحانة رسالة لهما خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس: "عايز اقولهم أني اشتقتلكوا ومعدتش من وفاتها ولا هقدر اعديها».

وعرف منذر كممثل له حضور على الساحة الدرامية بعد أدائه دور أبو مسلم الخراساني في المسلسل التاريخي "أبو جعفر المنصور"، ولمع نجمه وتــألق بدوره في مسلسل "الاجتياح" وهو المسلسل الذي نال جائـزة "إيــمي أووردز" العالمية.

ومن أعماله التلفزيونية شو هالحكي عام 2004م، المرابطون والاندلس عام 2005م، راس غليص الجزء الأول عام 2006م، أبناء الرشيد - الأمين والمأمون عام 2006م، خالد بن الوليد عام 2007م، عودة أبو تايه عام 2008.

منذر ريحانة في مسلسل ولهان

شارك منذر ريحانة مؤخرًا في مسلسل ولهان ويجسد "منذر رياحنة" خلال أحداث المسلسل، شخصية "ولهان" الذي يحمل المسلسل اسم شخصيته، وهو رجل عجوز يقوم بنصح المحبوسين داخل القصر القديم الملعون، للخروج من الدائرة المغلقة، وفي النهاية يكتشفون أنه هو الشيطان ولهان.

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل"ولهان" بطولة منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.