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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706738/كوميديا-وأكشن-السبكي-للإنتاج-الفني-تطرح-البرومو-الرسمي-لـ-فيلم-عمهم-فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عمهم “السبكي للإنتاج الفني” البرومو الدعائي له، والذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، يوم 7 يوليو القادم.

دوت الخليج يرصد لكم البرومو الرسمي لفيلم عمهم بطولة محمد إمام

واحتوى البرومو الدعائي الأول لفيلم عمهم لبطولة الفنان محمد إمام نجل الزعيم، على مزيج بين لقطات الكوميديا والأكشن، وهو لون محمد إمام الدرامي المعتاد.

ويعد فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وهدى المفتى.

فيلم عمهم بطولة محمد إمام

ويذكر أنه من المقرر أن يعرض فيلم عمهم لـ محمد إمام في 33 دولة في العالم وذلك في أواخر شهر يونيو، ويجسد محمد إمام خلال أحداث العمل دور لاعب ملاكمة لطالما عشقها منذ طفولته ليقرر أن ينافس في بطولة الجمهورية للملاكمة، وتدور الأحداث في ذلك الإطار اذ يقع في عشق هدى المفتي التي تحاول أن تمنعه عن خوض تلك التجربة حتى لا يتعرض للخطر لكنه يرفض ويتسكمل مسيرته.

آخر أعمال محمد إمام

كان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ولد محمد إمام في عام 1984، ودرس فى الجامعة الأمريكية، وكانت أولى مشاركته فى عالم الفن فى عام 1990 بمشهد مع أبيه عادل إمام فى فيلم "حنفى الأبهة"، ثم انتزع أول أدواره التلفزيونية من خلال مسلسل "كناريا وشركاه" فى عام 2003 مع الفنان فاروق الفيشاوى، قبل أن ينطلق في مسيرته الفنية.

شارك محمد إمام فى بداياته في عدة أفلام هامة أبرزها فيلم "عمارة يعقوبيان" فى عام 2006 ، والذي كتب شهادة ميلاده كممثل موهوب، وشارك به مع كوكبة من النجوم أبرزهم نور الشريف وعادل إمام ويسرا وخالد الصاوي وخالد صالح وغيرهم، قبل أن يؤكد موهبته وحضوره في السينما في فيلم "حسن ومرقص" فى عام 2008 والذى كان من بطولة عادل إمام وعمر الشريف، وإخراج شقيقه رامى إمام.