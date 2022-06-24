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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706709/بـ-لون-مختلف-نجلاء-بدر-تعيد-ارتداء-فستان-الجونة-المثير-للجدل

دوت الخليج يرصد ظهور نجلاء بدر بفستان الجونة المثير للجدل من جديد

نجلاء بدر بفستان الجونة المثير للجدل

ظهرت الفنانة نجلاء بدر في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمصممة الأزياء العالمية تمرازا، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وأعادت ارتداء الفستان المثير للجدل التي كانت قد ارتدته في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي 2021 وكان من اللون الأسود ويكشف أماكن من جسمها.

ولكنها ظهرت مؤخرًا بنفس الفستان ولكن لون مختلف وهو “فوشيا” من تصميم مصممة الأزياء فريدة تمرازا، وجاء هذا الفيديو ضمن فيلم قصير نفذته مصممة الأزياء فريدة تمرازا احتفالها بمرور 10 سنوات على انطلاق البراند الخاص بها.

فساتين فريدة تمرازا

وكان قد ضم الفيلم الخاص بمصممة الأزياء مجموعة من الفنانات بجانب الفنانة نجلاء بدر، وهن كارول سماحة، وسميرة سعيد وريهام عبد الغفور وغيرهن.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة نجلاء بدر قد تعرضت لأزمة مؤخرًا مع أحد الفنادق السياحية وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي”.

وتابعت: “و مضينا و قعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل (يعني الراجل يروح بزوجته و الست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردو غير مسموح) مع أن تم الحجز قبلها بيوم ٤ غرف سنجل و تم قبول الحجز و تمت إجراءات الدخول”.

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واستكملت الفنانة نجلاء بدر قائلة: «للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر، سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة، هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقيم الخمس نجوم، حتي لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر».