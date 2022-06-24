الأوقاف: ترجمة وتأليف 270 كتابا لبناء عقلية جديدة للأئمة

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الجمعة، لمحافظة الأقصر، حيث كان فى استقباله المحافظ المستشار مصطفى ألهم، وذلك فى إطار حرصه على التواصل المستمر مع العاملين بالمديريات الإقليمية.
وأشاد وزير الأوقاف - وفقا لبيان - بما تم فى المحافظة من أعمال التطوير الشاملة، بدءا من افتتاح طريق الكباش وتطوير الكورنيش وقرى حياة كريمة، وذلك بالتزامن مع التطوير الشامل فى مختلف جوانب الدولة من بناء مدن جديدة وتطوير مدن قديمة مثل مدينة الأقصر.
ووجه الوزير خطابه للأمة بضرورة التحدث باللغة العربية والايجاز فى الحديث والالتزام بالزى والمظهر المشرف، منوها إلى تكثيف الأنشطة الدعوية من خلال إقامة مئات الندوات وافتتاح مكتبات صيفية للاطفال والكبار.
ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بوزير الأوقاف وبالأئمة وقيادات الدعوة بالمحافظة، مؤكدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والأوقاف، حيث تم افتتاح عشرات المساجد وفرشها بالكامل بالمحافظة هذا العام، وذلك فى إطار الحرص المشترك على نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الأفكار الهدامة، والتأكيد على أن الإسلام يحث على القيم الأصيلة والأخلاق النبيل، ونشر الحب والتآخى بين جميع المواطنين.
وأشاد ألهم، بخطوات وزارة الأوقاف حاليا والتى تسير على نهج ومنهج من إعادة إعمار المساجد والاهتمام بالأئمة اجتماعيا وعلميا وماديا، موجها الأئمة بأن لديهم رسالة هامة لتبلغها للناس وهى أن الدين خلق ومعاملة وجبر خاطر البسطاء من عموم الناس.
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