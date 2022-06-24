انت الان تتابع تفاصيل خبر بأغنية "تنطيط".. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب ويتخطي النصف مليون مشاهدة في ساعات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /706628/بأغنية-تنطيط-محمد-رمضان-يتصدر-تريند-يوتيوب-ويتخطي-النصف-مليون-مشاهدة-في-ساعات

طرح الفنان محمد رمضان في مساء أمس الخميس أغنيته الجديدة “تنطيط”، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي لاقت تفاعل كبير وردود فعل إيجابية بمجرد طرحها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية تنطيط

وحققت أغنية تنطيط قي ساعات قليلة من طرحها ما يقرب من ٥٦٢ الف مشاهدة، اي تخطت النص مليون في 17 ساعة فقط، وتصدرت أغنية تنطيط تريند يوتيوب.

وتعد أغنية “تنطيط” من كلمات وألحان فريق الباور العالي، ومن توزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، والإخراج لـ بثينة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان هي أغنية "بلالين" التي طرحها قبل أسبوعين تقريبًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

كلمات أغنية بلالين

أتت كلمات أغنية بلالين على النحو الأتي: دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

بلالين انتوا بلالين بلالين منفوخين انتوا بلالين بلالين في الهوا انتو بلالين بلالين طايرين انتوا بلالين بلالين بوم بوم عليكوا بوم بوم حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم لما يجى المد يجي بعده اسمي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي ملايين انا ملايين ملايين جمهوري انا ملايين ملايين.