انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال والاتحاد.. المنافسة اشتعلت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /706626/ترتيب-الدوري-السعودي-بعد-فوز-الهلال-والاتحاد-المنافسة-اشتعلت

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري السعودي، وذلك قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، فبعد فوز ثنائي القمة ( الاتحاد، الهلال)، مساء أمس، تعقدت الأمور ووصلت المنافسة بينهما لأعلى مراحلها، ولكن أصبح الأقرب لحسم اللقب هو الزعيم، فالبرغم من تساويه في النقاط مع نادي الاتحاد، إلا أنه في حالة فوز الفريقين في الجولة الأخيرة، فيكون الدور هنا للمواجهات المباشرة التي تقف في صالح عانصر نادي الهلال، والذي حقق الفوز في مباراتي الدور الأول والثاني على حساب فريق الزعيم.

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قد حقق فريق الاتحاد والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 3/1، فبعد أن كان مهزوماً بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، قلب الطاولة على فريق الاتفاق وحقق فوزاً صعباً ومهماً في دوري محمد بن سلمان.

أما فريق الهلال، فقد فاز على فريق الفتح بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وأشعل المنافسة بينه وبين العميد على لقب الدوري السعودي، وذلك مع تبقي جولة واحدة ستكون هي الحاسمة في مشوار الفريقين في بطولة الدوري.

ويواجه فريق الاتحاد، فريق الباطن في آخر جولات دوري محمد بن سلمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما يلتقي فريق الهلال مع فريق الفيصلي، ويتساوى الفريقيان في عدد النقاط برصيد 67 نقطة لكلاً منهما.

ويأتي الصراع في الدوري السعودي، ليس فقط على حسم اللقب، ولكن أيضاً على الهابطين إلى الدرجة الثانية من البطولة، وخلال هذه السطور نستعرض معكم جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل جولة واحدة من نهاية مشوار البطولة:

1_ الهلال السعودي 67 نقطة

2_ الاتحاد 67 نقطة

3_ النصر السعودي 58 نقطة

4_ الشباب السعودي 54 نقطة

5_ ضمك 43 نقطة

6_ الفتح 35 نقطة

7_ الفيحاء 35 نقطة

8_ أبها 35 نقطة

9_ الطائع 34 نقطة

10_ التعاون 33 نقطة

11_ الفيصلي 33 نقطة

12_ الرائد 33 نقطة

13_ الباطن 32 نقطة

14_ الاهلي السعودي 31 نقطة

15_ الاتفاق السعودي 31 نقطة

16_ الحزم 17 نقطة.