انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض اورنج الجديدة: اشتري بالتقسيط بدون فوائد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /706603/عروض-اورنج-الجديدة -اشتري-بالتقسيط-بدون-فوائد

ينشردوت الخليج عروض اورنج الجديدة عند الشراء من أورنج أونلاين أو أورنج شوب، خاصة أن شركة اورنج تقدم عروض بالتقسيط على مدار 24 شهر، وبدون فوائد، وبالتالي عروض اورنج الجديدة فرصة مناسبة للشراء.

عروض اورنج الجديدة

نشرت شركة أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "حصريًا من أورنج، اشتري تابلت Nokia T20 بسعر مميز و معاه Anker Power Bank و Screen Protector و Cover هدية ببلاش. قسط حتي 24 شهر بدون فوائد".

وأضافت: "للشراء من أورنج ونلاين شوب والتوصيل لحد عندك مجانا"

أكواد اورنج السريعة

- تحويل الميجابايتس لرقم اورنج أخر اطلب #100#4#

- معرفة عدد الميجابايتس المستهلكه والمتبقيه في الباقة كلم #136#

- معرفه والاشتراك فى باقات الانترنت اطلب #100#4#

- شحن رصيد لرقم أورانج أخر، اطلب #1#100# واتبع الخطوات.

- معرفة رقم الخط من اورانج اطلب #119#

- خدمات التجوال والمكالمات الدولية كلم 400.

- إلغاء كول تون أورانج، ارسل كلمة " UNSUB " لـ 999 .

- معرفة جميع العروض الشهرية من اورانج لباقات النت والمكالمات كلم 400 مجاناً.

- كود خدمة كلمني شكراً اطلب # رقم التلفون *121#