افتتاح معرض للحرف اليدوية التراثية بحديقة اللوتس فى مدينة نصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، مما أسهم فى انضمام مصر إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو فى مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين، كما تقدم محافظة القاهرة الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التى تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية.

يذكر أن المعرض يضم ديكورات منزلية يدوية، و أعمال خشب وتطعيم للأكسسوار بالنحاس والأحجار الكريمة، ومنتجات خان الخليلى وسجاد، ومعروضات نوبية، وديكوباج ومفروشات يدوية، ومنتجات تجميل طبيعية.