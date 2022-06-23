بحضور طارق العريان وخطيبته.. راغب علامة يُحيي حفل زفاف مع طفل الغزالة رايقة

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706454/بحضور-طارق-العريان-وخطيبته-راغب-علامة-يحيي-حفل-زفاف-مع-طفل-الغزالة-رايقة

أحيا المغني اللبناني راغب علامة حفل زفاف بمدينة إسطنبول، بحضور عدد كبير من الشخصيات المعروفة والمشاهير وكان أبرزهم طارق العريان ونيكول سعفان.

دوت الخليج يرصد لكم إحياء راغب علامة حفل زفاف مع طفل الغزالة رايقة

وقدم راغب علامة مجموعة من أبرز أغانيه في الزفاف، كما شارك في إحياء الحفل الطفل محمد أسامة طفل الغزالة رايقة، نسبة إلى الأغنية التي قدمها في فيلم من أجل زيكو وحققت نجاح كبير وتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجدير بالذكر، أن احتفل المطرب راغب علامة بعيد ميلاده المقرر يوم 7 يونيو، وتم فيه الـ 60 عام وسط أجواء من السعادة بمشاركة أصدقائه بالشامبانيا.

عيد ملاد راغب علامة

ونشرت قناة ONE TV اللبنانية مقاطع فيديو من الحفل، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وظهر فيه راغب علامة أثناء فتحه لزجاجة الشامبانيا احتفالًا بميلاده وسط حضور أصدقائه.

وقد قدم راغب حفل يوم 12 يونيو الماضي، وذلك بالتعاون مع وليد منصور بعد أزمته مع الشاب خالد، وسيكون بأحدى فنادق القاهرة الكبرى.

تصريحات راغب علامة في راديو إنرجي

ومن ناحية أخرى كان الفنان راغب علامة ضيف بمحطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع سارة المنذر ومنة عامر وكشف خلال حواره عن كلمات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “ملك الرومانسية”، قائلًا: "مابستسلمش أنا غيرهم عشان في الحب أنا كبيرهم.. وياما اتعلموا مني عشان كده بيقولوا عليا أنا ملك الرومانسية".

وتحدث عن رفضه تقديم تتر مسلسلين في رمضان، وقال: "بختار على حسب الأغنية والكلمات مش مهم مين نجوم العمل"، مشيرًا إلى أنه لا يقدر على متابعة المسلسلات بشكل دوري بسبب انشغاله بأغنياته وحفلاته.

وتحدث أيضًا النجم اللبناني عن كليب أغنيته التي تحمل اسم "أنا ممكن أزعلك"، وقال: “كانت فكرة المخرج شريف صبري، ووافق عليها على الفور، وهي قائمة على التحول من القتل إلى الحب على عكس ما حدث في Squid Game”.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك.. وممكن افرحلك بس مش هفرحلك.. والله لأدوخك أصل دلعك دوخك.. بإيدي أريحك بس مش هريحك”.