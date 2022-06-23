انت الان تتابع خبر انتحار شاب بالقفز في النيل من أعلى كوبري دسوق.. السبب ضائقة نفسية ومالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام شاب بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري العلوي في النيل بمدينة دسوق وتوفى على الفور، وهي من ابرز الحوادث التي حدثت في الساعات الاولى من صباح اليوم، وتسببت في وجود حالة من الحزن بين الجميع.

انتحار شاب بالقفز في النيل من أعلى كوبري دسوق ووفاته في الحال

وحصل اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء خالد محمدي، إخطاراً من العميد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بإستطاعه رجال الانقاذ النهري في مدينة دسوق بانتشاب جثة شاب يبلغ من العمر 36 عاماً من نيل دسوق، وهذا بعدما ألقي نفسه في النيل من أعلى الكوبري العلوي.

سبب انتحار شاب من أعلي كوبري دسوق

واعلنت العديد من التحريات المبدئية التي شارك فيها المقدم عمرو عوض رئيس مباحث قسم بندر دسوق، وشهاد العديد من الشهود أن الشخص المتوفي كان يمر بضائقة نفسية ومالية، ولقي حتفه منتحراً، وبعدها تم وضع جثته في مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.