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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706386/روجينا-عن-اتهام-الفن-بتسببه-في-قتل-فتاة-المنصورة-هو-مرآة-الواقع

علقت الفنانة المصرية روجينا، على واقعة قتل فتاة المنصورة وتوجيه أصابع الاتهام للفن، مدافعة عنه بكل ما أوتيت من قوة.

دوت الخليج يرصد دفاع روجينا عن الفن.

روجينا تعلق على واقعة فتاة المنصورة

قالت روجينا خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: الفن مرآة الواقع ويرصد ما يحدث بالمجتمع حتى نتمكن من حل هذه المشاكل ورحيل نيرة أشرف فتاة المنصورة أثر بنا جميعا والحادثة كانت بشعة وسلوكيات البشر أصبحت منحرفة.

وتابعت روجينا: اتهام الفن بأنه السبب في الجرائم شيء غير مقنع وهذه سلوكيات جديدة على مجتمعنا وهي سلوكيات الغرب وأفلامهم المليئة بالعنف وليست سلوكيات مجتمعنا الشرقي، والفن بريء من جميع الاتهامات.

روجينا تحتفل بتخرج ابنتها

على الصعيد الآخر، نشرت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيدهوهات "انستجرام"، عدة صور من حفل تخرج ابنتها مريم

وكتبت روجينا معلقة من خلال الصور: "الحمد والشكر لله النهارده من أسعد أيام حياتى يوم تخرج بنتى مريم.. فخورة بيكى وباحترامك وحبك لدراستك.. من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم.. دا بشكرك عشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا.. يا رب دايما أشوفك انتى ومايا أسعد الناس.. مبروك يا حبيبتي ربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه".

من ناحية أخرى، بدأت الفنانة روجينا تحضيرات مسلسلها الجديد «ستهم» والذي ستخوض به سباق رمضان 2023.

وتقدمه روجينا بالتعاون أيضا مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وذلك بعد تقديمها بطولة مسلسل انحراف في الموسم الرمضاني الماضي مع مجموعة من الفتانين منهم، أبرزهم عبد العزيز مخيون، الفنانة القديرة سميحة أيوب، لوسي، رامي المباري، محمد مهران، لاشينة لاشين، نانسي صلاح، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤف عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن روجينا شاركت فى السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل "انحراف"، الذي حققت به نجاحًا كبيرًا، وشاركها البطولة عدد من النجوم المتألقين منهم لوسي، سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، وغيرهم، ومن تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.