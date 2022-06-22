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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706348/منسق-حياة-كريمة-في-أسوان-تسليم-عدد-من-المنازل-للمتضررين-من-الحرائق-فيديو

قال محمد صلاح، منسق مؤسسة حياة كريمة في أسوان إن محافظة أسوان من المحافظات التي لاقت زخمًا كبيرًا بالمشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة، إلى جانب التدخلات التي تقدمها المؤسسة، حيث إن حياة كريمة قدمت عدد من المنازل بقرية غرب أسوان، وهي بداية لمنازل أخرى سيتم تسليمها قريبا للأهالي، إلى جانب تقديم عدد من المنازل للمتضررين من الحرائق في بعض المناطق من المحافظة إلى مساعدات مختلفة يتم تقديمها لأهالي محافظة أسوان.

وأضاف "صلاح"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج أن أهالي أسوان كانوا سعداء بشكل كبير بما قدمته مبادرة حياة كريمة، وهذا حقهم أن ينعموا بحياة كريمة ليس هم فقط هو وكل من يستحق ذلك على كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أنه جرى العمل على إدخال عدد من الخدمات في قرية غرب أسوان، حيث يُجرى العمل على الانتهاء من شبكات الصرف الصحي، إلى جانب العمل على خدمات مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي أيضا.

وأشار إلى أنه وفقا لتوجهيات الرئيس السيسي مركز غرب أسوان دخل ضمن قرى المبادرة، وسيتم العمل لاستكمال المشروعات داخل المنطقة، ووتيرة العمل في القرى تتم بسرعة كبيرة لتدخل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، ذلك مع دخول 4 قرى بمركز ومدينة أسوان إلى المبادرة ليكون كامل القرى التي تدعمهم المؤسسة عدد 39 قرية.

منسق حياة كريمة: اقتربنا من إنهاء الكثير من المشروعات في أسوان

وأردف أن الكثير من المشروعات تم الانتهاء منها داخل المراكز كمرحلة اولى من المبادرة، والتي لم تنتهي حتى الآن أوشكت على الانتهاء بنسبة 80%

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى بها تستهدف بناء 81 مجمع من المجمعات الخدمية تم الانتهاء من بعضها ويتم العمل على البعض الآخر، إلى جانب العمل على 157 مركز من مراكز الشباب، وإحلال وإنشاء وتطوير 29 وحدة من وحدات الإسعاف، و56 كوبري من الكباري التي يتم إنشائها، و63 مشروع من مشروعات سكن كريم، عمارات سكنية يتم تنفيذها داخل قرى حياة كريمة، ويوجد أكثر من 86 مشروع يتم تنفيذهم و16 مشروع لوحدات التضامن الاجتماعي إلى جانب العمل على إنشاء مجمعين صناعيين في منطقة النوبة وإدفو.

وواصل أنه يوجد 106 مشروع في قطاع التعليم يُجرى العمل عليها، و166 مشروع في قطاع الري بجانب مكاتب البريد حوالي 57 مكتب بريد، نسب التنفيذ في المشروعات تتخطى 70% والبعض الآخر تم الانتهاء منها بشكل كامل.