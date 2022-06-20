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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /705733/جدة-ضحية-جامعة-المنصورة-هددنا-كلنا-علشان-يتجوزها-وعرفتها-من-شعرها-أول-ما-شوفت-الفيديو

أكدت جدة ضحية جامعة المنصورة الطالبة «نيرة» والتي لقيت مصرعها ذبحًا على يد زميلها، أنه قام بالتقدم للزواج منها أكثر من مرة ولكنها قامت برفضه، لذلك أقدم على قتلها.

هدد العيلة علشان يتجوزها ورفضته

وأضافت جدة الضحية في بث مباشر مع موقع دوت الخليج: «هدد العيلة كلها وهددها علشان يتجوزها، وبعتناله ناس كتير ونقوله يابني عيب مفيش فايدة، اتقدملها كذا مرة وهي قالت مش عيزاه ومرضاش يسيبها في حالها».

جدة الضحية: عرفتها من شعرها

وروت جدة الضحية، في حالة من الانهيار من وقع الصدمة، أنها علمت بالحادثة عن طريق الإنترنت، حيث سمعت البعض يتحدث عن ذبح فتاة أمام باب جامعة المنصورة، موضحة: «قولت لابن بنتي شوف مين اللي اتدبحت دي، وأول ما شوفت شعرها عرفت إن هي».

شهادة جيران «نيرة»

أدلى بعض جيران «نيرة»، بشهادتهم عنها وعن أسرتها، مؤكدين على حسن أخلاقهم وعلاقتهم الطبية بالجميع.

أحد الجيران: والدها كان من البيت للجامع ومن الجامع للبيت

وتحدث أحد الجيران، مؤكدًا أن والدها رجل ذو خلق عالي، قائلًا: «أهلها ناس محترمين جدًا، والدها مدرس مكناش بنشوفه غير رايح الشغل وراجع من الشغل، وكان من البيت للجامع ومن الجامع للبيت».

في حين أكد آخر أنه لم ير نيرة إلا أثناء ذهابها وعودتها من الجامعة، قائلًا: «أنا لو قابلتها في الشارع معرفهاش، ناس في حالهم بقالهم 8 سنين ساكنين هنا جديد، ووالدتها كانت شغالة في شركة مصر ومسوية معاشها ومحدش سمع عنهم أي حاجة وحشة».

أصغر أخواتها البنات

وأوضح أنه علم بالحادثة، حين جاءت إحدى أقاربهم وسمعوا صوت صراخ عالي، وحين خرج وجد الخبر منتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت أسرتها على الفور إلى المنصورة، مشيرًا أن نيرة كانت أصغر أخواتها، وهم 3 بنات فقط.

وأفادت إحدى الجارات، أنها علمت بالحادثة حين تلقت إتصالًا هاتفيا من إحدى معارفها تخبرها بما حدث، مضيفة: «اتصلت بيا قالتلي أنا هقولك على خبر علشان متتصدميش، وحكتلي اللي حصل، وأنا عارفة البنت كانت كويسة جدًا وأخلاقها عالية».

انهيار صديقة «نيرة»

وأضافت الجارة: «صاحبتها جات هنا وكانت منهارة ومصدومة وفضلت تعيط وتصوت، وكانت بتشكر فيها وفي أخلاقها».

طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، بعد تداول مقطع فيديو، يرصد لحظة قيام طالب بكلية الآداب بتوجيه عدة طعنات لزميلته حال نزولهم من الأتوبيس عقب وصولهم من مدينة المحلة، ثم قام بذبحها من الرقبة في وسط الشارع أمام المارة، وتمكن الأهالي من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، حتى وصول الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة، وعقب نزول الطلاب للدخول لأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاحًا أبيض «سكين»، وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته ثم قام بذبحها، وسقطت على الأرض مغشيًا عليه، غارقه في دماءها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى «محمد. ع. م» بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجني عليها تدعى «ن.أ. أ»، بكلية الآداب، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدي عدد من الأهالي عليه أثناء ضبطه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة المتابعة.