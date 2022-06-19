قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع نظام «البابل شيت»؟

جدة - نرمين السيد - وتعقد جميع الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت" حيث تقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد دون أسئلة مقالية، وفى هذا الصدد يوضح "دوت الخليج" للطلاب آلية التعامل الصحيح مع "البابل شيت" وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

قواعد التعامل الصحيح مع "البابل شيت"

- قبل بدء الإجابة تأكد من سلامة ورقة "البابل شيت" وحال ملاحظة أى تلف اطلب تغييرها.

- اكتب بياناتك فى الجزء العلوى من "البابل شيت" بقلم جاف أزرق.

- راعى الدقة عند كتابة رقم جلوسك وكود الامتحان باللغة العربية أو الانجليزية.

- احضر معك مسطرة وقلم رصاص.

- استخدم المسطرة فى تحديد رقم السؤال الذى ترغب الإجابة عليه، حتى لا تتشتت، ولمساعدتك على التركيز قسمت الوزارة ورقة "البابل شيت" إلى مربعات يتضمن كل منها 10 أسئلة مسلسلة.

- استخدم القلم الرصاص فى تظليل الإجابة الصحيحة أولا تجنبا للشطب والمسح، وحال تأكدك من إجابتك امسح القلم الرصاص وظلل الدائرة بالقلم الجاف.

- تأكد من تظليل دائرة واحدة فقط فى كل سؤال، فتظليل أكثر من إجابة يفقدك درجة السؤال.

- إذا ظللت دائرة بالقلم الجاف وأردت تغيير إجابتك، اكتب على الإجابة الخاطئة علامة (X) ثم ظلل إجابة اخرى، ولا تشطب بأى طريقة أخرى.

- لا تستخدم مصحح الكتابة "Corrector".

- لا تكتب إطلاقا على "البابل شيت".

معلومات عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

- تعقد داخل مقار لجان سير الامتحان وليس فى مدارس الطلاب الأصلية ولا من المنزل.

- ورقية بنسبة 100%.

- بنظام "البابل شيت" أى أسئلة اختيار من متعدد، دون أسئلة مقالية.

- لا يتسلم الطلاب مجلدات مفاهيم فى هذه المواد.

- الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم والتحليل والإبداع وليس الحفظ والتلقين.

- يؤدى الطلاب يوم الاثنين 20/6/2022 الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 21/6/2022 الامتحان فى مادة الاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من 26 يونيو، تنطلق امتحانات المواد الأساسية، التى تعقد أيضا ورقيا بنظام "البابل شيت"، ويكون التصحيح إلكترونيا بنسبة 100%.

وتجرى الامتحانات فى لجان مؤمن ومراقبة بالكاميرات، ويحظر على الطلاب اصطحاب أى أوراق إلى داخل اللجنة، سواء كتبا مدرسية أو ملازم أو حتى أوراق بيضاء، وتوفر وزارة التربية والتعليم لكل طالب مجلدا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجه من صور، خرائط، مفاهيم، قوانين وغير ذلك مما يغنيه عن الحفظ، وحتى يتسنى له التفرغ لفهم مخرجات التعلم التى تقيس أسئلة الامتحانات مدى تمكنهم منها.

وتوفر الوزارة فى نهاية كراسات الأسئلة عدة أوراق بيضاء يمكن للطلاب استخدامها كمسودات للإجابة عن الأسئلة الصعبة.