انت الان تتابع تفاصيل خبر اليسا وسعد لمجرد يرقصان على أغنيتهما الجديدة في حفل جدة| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705062/اليسا-وسعد-لمجرد-يرقصان-على-أغنيتهما-الجديدة-في-حفل-جدة-فيديو

دوت الخليج يرصد قي ذلك التقرير لقطات من حفل اليسا وسعد لمجرد

وظهرت المطربة اليسا وهي تتراقص مع سعد لمجرد قبل دخولهما للحفل، على أنغام اغنيتهما الشهيرة “من أول دقيقة” التي حققت نجاحا ساحقا بين الجمهور في الوطن العربي بأكمله، كما قداما الثنائي الأغنية لأول مرة على المسرح أمام الجمهور خلال الحفل.

ممنوع الرقص.. شروط حفل اليسا وسعد لمجرد

وكان قد وضعت إدارة حفل اليسا وسعد لمجرد بعض الشروط الصارمة لحضور الحفل، وهي: “الحضور بالزي الرسمي و لن يسمح بدخول الملابس الرياضية.ـ يمنع الرقص نهائياً، يرجي الحفاظ علي العادات و التقاليد، يمنع التصوير، ممنوع التدخين، شركة روتانا غير مسئولة عن حاملي التذاكر المزورة و يعرض نفسه للمسائلة القانونية، شركة روتانا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من منافذ غير تابعة لها.، شركة روتانا غير مسؤولة عن التذاكر المستخدمة عند بوابات الدخول، في اي حال من الأحوال لن يتم إرجاع قيمة التذكرة ولا يتم تبديلها بتذكرة اي حفلة أخرى، يمنع دخول القداحات و السجائر الالكترونية و السوائل و المأكولات، يجب إتباع تعليمات وزارة الصحة ضد كوفيد-19، يجب على جميع الحضور تحميل تطبيق توكلنا و ان تكون حالة المدعو للحفل محصن، في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سوف يتعرض المخالف للمسائلة القانونية”.

أغنية من أول دقيقة

وكانت أغنية من أول دقيقة أتت على النحو الاتي: “بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.