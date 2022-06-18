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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705068/وزير-التعليم-يكشف-موعد-امتحانات-الدور-الثاني-لأولى-وثانية-ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 .

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وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه يلزم على الطالب الحاصل على درجة أقل من ٥٠٪؜ في أي مادة من المواد أداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد مهما كان عددها.

آلية عقد امتحانات الدور الثاني

وأوضح الدكتور طارق شوقي، آلية عقد امتحان "الدور الثانى" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2022/2021، مؤكدا أنه تُعقد الامتحانات ورقية فى مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي حصول الطالب على ٥٠٪؜ فأكثر في هذا الامتحان.

موعد امتحانات الدور الثاني

وعن موعد الامتحانات، قال وزير التربية والتعليم، إنه تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عقب أجازة عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تتولى الإدارة التعليمية إعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنه بالمدارس.

مقر انعقاد امتحانات الدور الثاني

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

وذكر وزير التربية والتعليم، أن الامتحان سيكون موحد على مستوى الإدارة التعليمية، وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

وأعلنت مدارس الثانوية العامة بمديريات التربية والتعليم على مستوى، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في صورة تقديرات بدون درجات، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ويعني تقدير ممتاز حصول الطالب على نسبة من 85 إلى 100 في المائة، وتقدير جيد جدا تعني حصول الطالب على نسبة من 65 لأقل من 85 في المائة، وتقدير جيد تعني حصول الطالب على نسبة من 50 لأقل من 65 في المائة، وتقدير ضعيف تعني حصول الطالب على نسبة من على أقل من 50 في المائة.