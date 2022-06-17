وزير التعليم يحدد آليات عقد امتحانات الدور الثانى لأولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية عقد امتحان الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بجمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2021/2022.





أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية عقد امتحان الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بجمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2021/2022.

وفى منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حدد الوزير آلية عقد الامتحانات كالآتى:

1) يلزم على الطالبا لحاصل على درجة أقل من 50% فى أى مادة، أداء امتحان الدور الثانى فى هذه المواد مهما كان عددها.

2) تُعقد الامتحانات ورقياً فى مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط.

3) النجاح فى امتحان الدور الثانى يقتضى الحصول على ٥٠٪؜ فأكثر فى هذا الامتحان.

4) تبدأ الامتحانات "عقب أجازة عيد الاضحى المبارك" وتتولى الإدارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس.

5) تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

6) الامتحان "موحد على مستوى الادارة" وتوضع الاسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الادارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

بالتوفيق لكل الطلاب باذن الله.

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022 (الدور الأول)، خلال الفترة بين 11و26 مايو الماضى، ورقياً بنسبة 30% للإجابة عن الأسئلة المقالية، وإلكترونياً بنسبة 70% للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد.

وأعلنت نتائج الطلاب خلال الأسبوع الماضى، بالتقديرات كالتالى:

- من 85 إلى 100 ممتاز.

- من 65 لأقل من 85 جيد جدا.

- من 50 لأقل من 65 جيد.

- أقل من 50% ضعيف.