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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704982/الأهلي-يغير-شركة-الملابس-لـ-أديداس-الألمانية-بداية-من-الموسم-المقبل

أعلن النادي الأهلي، تغيير شركة الملابس الخاصة به، وبدأ يتعامل مع شركة أديداس الألمانية بداية من الموسم المقبل.

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وعرضت الشركة أنها ستشارك في راتب المدرب الجديد إذا كان المدرب ألماني.

الشناوي ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة 124

على الجانب الآخر، انتظم صباح اليوم الجمعة الموافق 17 من يونيو الجاري، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في القمة 124، والتي ستجمع بينهما في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، على ستاد السلام.

وانتظم الشناوي، في تدريبات الفريق الجماعية المقامة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، حيث كان قد غاب اللاعب عن الفريق خلال المرحلة الماضية بسبب انشغاله بخوض لقاءات مع المنتخب الوطني.

هدافو الأهلي في الدوري

ويعد التونسي علي معلول، هو هداف الفريق في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف سجلهما في شباك كل من ( إنبي، غزل المحلة، الإسماعيلي، والزمالك)، ويأتي بعده بيرسي تاو ب 5 أهداف سجلهما مع الفريق الأحمر

تاريخ آخر المباريات بين الأهلي والزمالك

وتشهد دائما مباريات القمة، إثارة من نوع خاص وشغف كبير من جانب الجماهير التي تتطلع لفوز فريقها في المباراة، ولكن الشاهد على مباريات القمة في الفترة الأخيرة، سيجد أن المارد الأحمر له اليد العليا في حسم الكثير من المباريات لصالحه، وخلال هذه السطور سنرصد لكم تاريخ آخر 10 لقاءات جمعت بين القطبين:

_ تعد مباراة الدور الاول من المباريات الكبيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أنها شهدت على تسجيل حصيلة كبيرة من الأهداف من قِبل الفريقين، وفاز الأهلي فيها بنتيجة 5/3.

_ مباراة الدور الأول من دوري العام الماضي، شهد تفوق للمارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف للزمالك، وفي الدور الثاني كان التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 هو سيد الموقف بينهما.

_ دوري عام 2020، تمكن الفارس الأبيض من حسم نتيجة الدور الثاني لصالحه عندما فاز بنتيجة 3/1، أما الدور الثاني لم يأتي الزمالك للمباراة التي خُسمت وقتها بفوز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.

- يعد لقاء نهائي القرن أحد اللقاءات التي ستظل نتيجته في الأذهان، فقد حقق الأهلي الفوز في هذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف للفارس الأبيض.

- في السوبر المصري، تعادل الفريقان سلبياً وبعدها حسم الزمالك النتيجة لصالحه بالفوز بركلات الترجيح 4/3

- أما دوري عام 2019، فقد حسم التعادل السلبي نتيجة الدور الأول، ثم في الدور الثاني فاز الأهلي بهدف مقابل لا شئ. - في دوري عام 2018، غاز الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين في الدور الأول، ثم ردها الزمالك في الدور الثاني بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبشكل إجمالي، فالأهلي حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين أمام الزمالك