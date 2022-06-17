هل طالبت التعليم المدارس بسحب نتيجة أولى وثانية ثانوى؟ شوقى يحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى تصريح لـ دوت الخليج: "لا صحة لهذا الكلام".

وكانت شائعات انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعى، تتعلق بتوجيه وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية، بسحب نتيجة الصفين الأول والثانى، بعد شكاوى الكثير من الطلاب من حصولهم على درجات منخفضة للغاية أو رسوبهم فى بعض المواد، وتداول معلومات عن عدم إضافة بعض المدارس درجة الاختبار الإلكترونى إلى درجة الاختبار الورقى لبعض الطلاب، مما أدى إلى رسوبهم.

لكن بعد التحقق من الأمر، تبين أن وزارة التربية والتعليم أصدرت توصيات لمديرية التربية والتعليم فى القاهرة فقط، بمراجعة وتدقيق النتيجة.

وأصدر محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، بيان صحفى، اليوم الخميس، أكد فيه أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أية تعليمات بسحب نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وإنما كانت توصيات وزير التربية والتعليم تتمثل فى مراجعة وتدقيق النتيجة فقط.

وناشد عطية أولياء الأمور والجمهور، بتحرى المعلومات من مصدرها وعدم اتباع الشائعات، مؤكدا حرصه على صالح الطلاب.

أزمة رسوب طالبات مدرسة فى القاهرة

وقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لتجمهر أولياء الأمور والطلاب داخل المدرسة، اعتراضا على رسوب الطالبات باستثناء 15 طالبة، كما تجمهر بعضهم أيضا أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء.

لكن مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، أوضحت أن هذه الأزمة تخص طالبات الخدمات بالمدرسة فقط، لأن نسبة النجاح العامة للطالبات المنتظمات بالصف الأول الثانوى بالمدرسة بلغت 94%، وهناك 37 طالبة يدخلن امتحان الدور الثانى، وبلغت نسبة النجاح بالنسبة للطالبات المنتظمات بالصف الثانى 92%، وتدخل 51 طالبة امتحان الدور الثانى.

وأضافت المديرية أنه بالنسبة لطالبات فصول الخدمات بنفس المدرسة، بلغت نسبة النجاح بين طالبات الصف الأول الثانوى 22% فقط، وتقدمت للامتحان 211 طالبة، حضر منهن 210، ونجح 64، وبقى 164 طالبة لامتحان الدور الثانى.

وبالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى خدمات، فوصلت نسبة النجاح بين طالبات فصول الخدمات إلى 36%، حيث تقدمت للامتحان 289 طالبة، نجح منهن 104 طالبات، وبقى 185 طالبة للدور الثانى.

وبدوره قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، إنه جارى متابعة الأمر لصالح الطالبات، مشيرا إلى حقهن فى تقديم تظلمات على النتائج.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى الجمهورية، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة من 11 إلى 26 مايو الماضى.

وقررت وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسى الثانى، الجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، إذ أجاب الطلاب على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 30% من الامتحانات ورقيا، وتولت المدارس تنظيم هذه الامتحانات وتصحيحها.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" التى تمثل نسبتها 70% من أسئلة الامتحانات، فأجاب عنها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" المسلمة لهم، وتولت وزارة التربية والتعليم تنظيم هذه الامتحانات وعملية التصحيح الإلكترونية وإرسال النتائج للمدارس لتجميعها مع نتائج الامتحانات الورقية.

وأجاب الطلاب على الأسئلة المقالية ورقيا خلال الثلث الأول من زمن الإجابة لكل امتحان، بعدها أجابوا على أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا خلال ثلثى الوقت المتبقيين.

وخلال الفترة بين 31 مايو و1 يونيو، أدى الطلاب الذين واجهوا مشكلات تقنية خلال الامتحانات الإلكترونية وكذلك الذين تعرضوا لأعذار قهرية حالت دون حضورهم الامتحانات، امتحان الفرصة البديلة ورقيا فقط، وتم تنظيم هذه الامتحانات على مستوى المدارس.