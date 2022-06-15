انت الان تتابع تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشرقية للدخان.. غياب الدوليين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /704470/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-الشرقية-للدخان-غياب-الدوليين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق إيسترن كامباني في الجولة 14 والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 من يونيو الجاري، ويحتضن ستاد الاهلي وي السلام هذا اللقاء.

ويغيب عن الأهلي في هذا اللقاء، عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، فسيغيب عن مباراة اليوم اللاعبين الدوليين والذين خاضوا وديات ومباريات مع مننتخبات بلادهم الفترة الأخيرة، بالإضافة لغياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشرقية للدخان

ومن المتوقع أن يبدأ سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر والذي تولى القيادة خلفاً لموسيماني، بتشكيل مكون من التالي ذكره:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود وحيد.

في الوسط: محمود محمود، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر.

في الهجوم: طاهر محمود طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة لضمان استمراريته في المافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، والتي يحتلها نادي الزمالك برصيد 44 نقطة من إجمالي خوض 20 مباراة، بينما يأتي اأهلي ثالثاً برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة ، وتعادل في 4 لقاءات؟، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

ترتيب فريق الشرقية للدخان

أما فريق الشرقية للدخان، يعاني في مؤخرة الجدول، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، جمعهما من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء.

غيابات الأهلي في مباراة اليوم

سيغيب عن لقاء اليوم كل من ( محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج) بسبب تواجدهم مؤخراً مع المنتخب الوطني .

أما ( حمدي فتحي، أكرم توفيق، عمار حمدي، علي لطفي) فيغيبوا بسبب الإصابة.