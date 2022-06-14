بدائل الثانوية العامة.. دليل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى السطور التالية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأماكن تواجدها، وتخصصاتها المختلفة، بالإضافة لشروط الالتحاق والمصروفات المقررة لها.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هى مدارس نموذجية للتعليم الفنى، أطلقتها وزارة التربية والتعليم اعتباراً من العام الدراسى 2018/2019، وتعمل هذه النوعية من المدارس على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى فى مصر، وتخريج كوادر مناسبين لسوق العمل في القرن الـ21 من خلال التعليم والتدريب الجيد.

وبدأت التجربة بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية فى المنوفية، واليوم لدينا 38 مدرسة فى عدد من المحافظات، وتستهدف وزارة التربية والتعليم الوصول بأعداد هذه المدارس إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.

ويتألف المنهج الدراسى المطبق فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور هى: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملى داخل المصانع والشركات.

وتوفر هذه المدارس للطلاب المقبولين للدراسة فيها، التدريب داخل شركة أو مصنع الشريك الصناعى، ويحصل الطالب فى النهاية على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، ويكون له الأولوية فى التعيين داخل الشركات التى تعمل فى تخصصه، كما يحصل الطلاب على مكافآت مادية خلال فترة التدريب العملى.

وتتنوع تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومن بينها: الميكاترونيات، التشطيبات المعمارية، تجارة العمارة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، تشغيل المطاعم، التصنيع الكهربائى، تكنولوجيا الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والداجى وصناعة الحلى والمجوهرات، ولا تزال وزارة التربية والتعليم تفتتح المزيد من المدارس فى العديد من التخصصات.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وإلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحكومية، تبدأ الدراسة خلال العام الدراسى المقبل 2022/2023، 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، تمثل تجربة جديدة تدشنها وزارة التربية والتعليم، وتستهدف الوصول بأعدادها إلى 10 مدارس.

وتقدم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، نموذجا عالميا للمدارس الفنية، بمعايير واعتماد دولى من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملى والتوظيف.

وتتميز هذه المدارس بوجود شريك دولى فى المدرسة متمثل فى مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى الشركاء الصناعيين فى مختلف المجالات، كما أن هذه المدارس خضراء صديقة بالبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظاما لترشيد الطاقة، كما أنها ذكية وبها بنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.

شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- أن يساوى مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية أو يزيد عن الحد الأدنى للقبول بهذه المدارس وفق تنسيق القبول الذى تعلنه وحدة تشغيل وإدارة مداس التكنولوجيا التطبيقية.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاماً فى أول أكتوبر 2022.

- اجتياز اختبارات القبول التى تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعى والمقابلة الشخصية والكشف الطبى.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان تنسيق القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الجديد 2022/2023، خلال الأيام المقبلة، ولكن فى ضوء نتسيق القبول للعام الدراسى الماضى 2021/2022، فإن الحد الأدنى للقبول بالمدارس يتراوح بين 210 و250 درجة.

مصروفات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن مصروفات مدارس التكنولوجيا التطبيقية سواء الحكومية أو الدولية، مثل مصروفات أى مدرسة حكومية، حيث تبلغ رسوم الالتحاق نحو 500 جنيه، وهو رسم بسيط بمثابة "المجانى"، ولا يقارن بتجهيزات المدارس المتطورة والخدمة التعليمية المقدمة، كما أن طلاب هذه المدارس يحصلون على حافز مادى شهرى من الشريك الصناعى.

38 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية:

1) مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية

هى أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر، وتقع فى محافظة المنوفية، وبدأت الدراسة فيها عام 2018/2019، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم و مجموعة شركات ومصانع العربى (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا التبريد والتكييف واللوجستيات.

2) مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2018/2019، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة شركات طلعت مصطفى (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: التشطبيات والصيانة المعمارية، تبريد وتكييف الهواء، شبكات متخصصة للمنشآت، نظم الكهرباء المتكاملة والنجارة.

3) مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2018/2019، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة إيجى ترافو (شريك صناعى)، وتتخصص فى مجال الميكاترونيات.

4) مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

تقع فى مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2019/2020، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإنتاج الحربى (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: صيانة ميكانيكية وهيدروليك، سباكة المعادن والمعالجات الحرارية، تشغيل المعادن، معدات كهربائية، تشكيل ولحام المعادن، تركيبات كهربائية، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، التبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، الأثاث الخشبى وصيانة وإصلاح السيارات.

5) مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام

تقع فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2019/2020، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإنتاج الحربى (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الإلكترونيات.

6) الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام2020/2021، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير (شريك صناعى)، وتتخصص فى إدارة وتشغيل المطاعم.

7) مدرسة أى تك للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2019/2020، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة IBM ومؤسسة الألفى (شريك صناعى)، وتتخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

8) مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2019/2020، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وغرفة التجارة الفرنسية والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية وشركة شنادير بدعم صندوق التعليم حياة (شريك صناعى)، وتتخصص فى مجال الصيانة الكهربائية.

9) مدرسة آل السويدى للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الشرقية، وبدأت الدراسة فيها عام 2019/2020، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة آل السويدى للتنمية (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء.

10) مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الشرقية، وبدأت الدراسة فيها عام 2019/2020، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة الصالحية للاستثمار الزراعى (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى وتكنولوجيا الزراعة والرى.

11) مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القليوبية، وبدأت الدراسة فيها عام 2019/2020، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة إيجيبت جولد (شريك صناعى)، وتتخصص فى تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات.

12) مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2020/2021، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بى تك للتجارة والتوزيع (شريك صناعى)، وتتخصص فى تجارة التجزئة: قسم التسويق، قسم أساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العملاء وقسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

13) مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية (القاهرة)

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2020/2021، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة المصرية للاتصالات (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات والأنظمة الكهربائية.

14) مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2020/2021، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: الذكاء الاصطناعى، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية والفنون الرقمية.

15) مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة بورسعيد، وبدأت الدراسة فيها عام 2020/2021، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم شركة بورسعيد للتصنيع الغذائى- ريادة (شريك صناعى)، وتتخصص فى تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.

16) مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الجيزة، وبدأت الدراسة فيها عام 2020/2021، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الفنون (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت، تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، تكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة، تكنولوجيا تصنيع وتحريك الدمى والعرائس، تكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية.

17) مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة فولكس فاجن (شريك صناعى)، وتتخصص فى إصلاح وصيانة السيارات.

18) مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة غبور للتنمية (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات وصيانة سيارات النقل والحافلات.

19) مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الجيزة، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة غبور للتنمية (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات ودهان هياكل السيارات.

20) مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الإسكندرية، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة GIT (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

21) مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة بورسعيد، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم أكاديمية السويدى الفنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى فى (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تشغيل وصيانة معدات الطاقة والصيانة الكهربائية.

22) مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية (الجيزة)

تقع فى محافظة الجيزة، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتلعيم وشركة المصرية للاتصالات (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

23) مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية (الدقهلية)

تقع فى محافظة الدقهلية، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة المصرية للاتصالات (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

24) مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية (الإسكندرية)

تقع فى محافظة الإسكندرية، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة المصرية للاتصالات (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

25) مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية (السويس)

تقع فى محافظة السويس، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة المصرية للاتصالات (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

26) مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية (المنيا)

تقع فى محافظة المنيا، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة المصرية للاتصالات (شريك صناعى)، وتضم تخصصى: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

27) مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الشرقية، وبدأت الدراسة فيها عام 2021/2022، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة MCV (شريك صناعى)، وتتخصصص فى صيانة وإصلاح السيارات (نقل ثقيل).

28) مدرسة مدحت السويدى للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الشرقية، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022-2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ودار مدحت السويدى للطباعة (شريك صناعى)، وتتخصص فى مجال الطباعة.

29) مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الجيزة، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة عمار (شريك صناعى)، وتتخصص فى مجال التطوير العقارى والسياحى.

30) مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة القاهرة، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العربية للتصنيع (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: المكاترونيات، الطاقة المتجددة، السكك الحديدية، اللحام، التشغيل المبرمج CNC، أوتوترنيكس (السيارات).

31) مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة المنيا، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة العنانى للتنمية بدعم من صندوق التعليم حياة (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: الإنتاج الحيوانى، البساتين، الميكنة الزراعية، التصنيع الغذائى والمحاصيل الزراعية.

32) مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة المنيا، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين شركة مجموعة الأهلى الزراعية بدعم من صندوق التعليم حياة (شريك صناعى)، وتضم تخصصات: الهندسة الزراعية، الأراضى والمياه، الاقتصاد الزراعى، البساتين، المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

33) مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة فريش إلكتريك (شريك صناعى) بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر USAID، وتتخصص فى تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

34) مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة أسيوط، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة أبناء الحاج أحمد ضيف الله للمقاولات والتجارة (شريك صناعى) بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر USAID، وتتخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية.

35) مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة الإسكندرية، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة فتح الله (شريك صناعى) بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر USAID، وتتخصص فى التجارة الحديثة.

36) مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى محافظة المنيا، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة مصر للتأمين (شريك صناعى) بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر USAID، وتتخصص فى مجال تسويق الخدمات المالية.

37) مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتبدأ الدراسة فيها عام 2022/2023، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة السويدى إلكتروميتر (شريك صناعى) بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر USAID، وتتخصص فى مجال البرمجيات.

38) مدرسة أفرو إيجيبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع فى مدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، وتبدأ الدراسة فيها عام 2023/2024، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة أفرو إيجيبت للصناعات الهندسية (شريك صناعى) بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر USAID، وتتخصص فى مجال تكنولوجيا تصنيع الأثاث.