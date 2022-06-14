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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704418/122-مليون-مشاهدة-من-أول-دقيقة-لـ-سعد-المجرد-وإليسا-تحطم-الأرقام-القياسية

دوت الخليج يرصد لكم استمرار تصدر من أغنية أول دقيقة التريند

سعد المجرد وإليسا

وحققت الأغنية نجاح باهر، وتصدرت التريند لعدد من الأيام المتواصلة، وهي الآن رقم 1 في قائمة الأغاني الأكثر استماع، وحقق الفيديو كليب الخاص بها أكثر من 122 مليون مشاهدة.

وتعد أغنية من أول دقيقة ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتسبب الأغنية في اتهامات للفنانة بأنها أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتعد كلمات أغنية من أول دقيقة التي أبهرت الجمهور وجعتله يسعى لاستماعها في مصر والوطن العربي بأكملة، على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.

أزمة إليسا بسبب أغنية من أول دقيقة وكانت قد تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لانتقادات وهجوم لاذع بسبب أغنيتها مع سعد لمجرد “من أول دقيقة” مشيرين إلى أن الفنانة أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف، وتصدر هشتان إليسا تنشر التطبيع مؤشرات موقع تويتر لفترة طويلة، ولكن عكس ذلك نجاحات الأغنية.